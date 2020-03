Judicaël Moukoumi veut représenter le NPD lors des prochaines élections provinciales

Dans un courriel, Judicaël Moukoumi affirme qu’il a pris cette décision afin de faire avancer plusieurs dossiers qui lui tiennent à coeur tels que l’éducation, l’accès aux services de soins de santé primaires, l’immigration et l’accès aux occasions économiques et sociales, le soutien et la valorisation des aînés, la réconciliation avec les peuples autochtones et les changements climatiques.

Quand on pense à l’avenir, on pense à nos enfants. Si on ne prépare pas nos enfants pour être demain des citoyens responsables et prendre la relève, on n’a pas d’avenir. Un peuple qui ne prépare pas sa jeunesse est un peuple qui n’a pas d’avenir, donc l’éducation est ma priorité et je pense qu’investir dans l’éducation et la jeunesse, c’est important , indique-t-il.

Judicaël Moukoumi invite d’ailleurs ses partisans au lancement de sa campagne, prévu dimanche, au Relais.

Le NPDNouveau Parti démocratique devra ainsi choisir entre Judicaël Moukoumi et Pamela Beaudin pour représenter le parti dans la circonscription de Saskatoon Southeast.

La nomination du candidat néo-démocrate dans la circonscription de Saskatoon Southeast aura lieu le 22 mars prochain.

La personne sélectionnée par les néo-démocrates croisera le fer avec le ministre de la Justice, Don Morgan, lors des prochaines élections provinciales qui auront lieu au plus tard, le 26 octobre.

Avec les informations d’Omayra Issa et de Zoé Clin