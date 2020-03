OC Transpo doit accélérer le nettoyage de ses autobus selon le syndicat

Toronto et Montréal ont déjà intensifié leurs efforts de nettoyage des véhicules de transport en commun à titre préventif. La municipalité de Kingston a aussi fait de même. Les équipes de la Ville désinfectent quotidiennement les barres d'appui et les points de contact des autobus selon un communiqué.

Le président de la section locale du Syndicat uni du transport, Clint Crabtree, a déclaré que cela devrait également être le cas pour les autobus d'OC Transpo.

Principalement, les ordures sont enlevées et les planchers sont balayés quotidiennement, mais l'essuyage des barres, [le] tableau de bord arrière, [le] pare-soleil, toutes les mains courantes, cela n'a pas lieu quotidiennement.

Questionné à ce sujet par Radio-Canada, le conseiller municipal Mathieu Fleury a indiqué que ce n’est pas uniquement une question liée au coronavirus.

C'est important pour nous que les gens utilisent le transport en commun et quand l'utilisant on ne les met pas plus à risque pour des virus comme la grippe.

Mathieu Fleury, conseiller municipal d'Ottawa