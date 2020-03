Dépassement de coûts et relocalisation causés par le dégât d’eau du centre socio-récréatif

Après celui à l’hôtel de ville en novembre , c’est au tour du dégât d’eau du centre socio-récréatif de Sept-Îles de donner du fils à retordre à la Ville. Un nouveau dépassement de coûts et la relocalisation temporaire de l’école de musique de Sept-Îles pendant les travaux sont à prévoir.

Au début du mois de mars, un bris de plomberie a causé un important dégât d'eau sur les trois étages du bâtiment.

Plus de 500 000 $ engloutis par les dégâts

Initialement estimés entre 50 000 et 100 000 $, puis jusqu'à 500 000 $, les coûts de nettoyage et de réparation au centre socio-récréatif de Sept-Îles dépasseront finalement ces prévisions.

La tâche est majeure. Il faut défaire des murs, des plafonds et des planchers, souligne Patrick Gwilliam. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Cette hausse importante des coûts s'explique par l'ampleur des travaux à effectuer sur la structure du bâtiment, explique le directeur général de la Ville de Sept-Îles, Patrick Gwilliam.

À toutes les fois qu'on enlève certaines sections, on découvre de l'eau. Alors il faut tout assécher ça et tout défaire pour éventuellement reconstruire. Patrick Gwilliam, directeur général de la Ville de Sept-Îles

Relocaliser les cours de musique pour mettre fin à leur suspension

Le centre socio-récréatif abrite la salle où il y a des cours de musique. Celle-ci est particulièrement atteinte par le dégât d’eau.

L'école de musique de Sept-Îles a donc temporairement suspendu ses activités. Elle pourrait être relocalisée pendant les travaux, indique le directeur général de la Ville.

On a eu de bonnes nouvelles de la commission scolaire vers 5 h lundi soir. On est en contact avec eux pour savoir comment on va faire pour transférer les cours ailleurs le soir , raconte M. Gwilliam.

Un deuxième dégât d’eau majeur en quelques mois

L’inondation du sous-sol de l’hôtel de ville de Sept-Îles en novembre dernier a coûté 165 000 $ en travaux d’urgence.

Pour éviter de débourser également plus de 500 000 $, la Ville envisage de déménager l’hôtel de ville dans d’autres locaux.

Toujours en novembre, un autre dégât d'eau causé par un bris dans une conduite d'eau potable est survenu à l'école Manikoutai à Sept-Îles.