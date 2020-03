Le Camp musical du lac Matapédia ferme, mais des élus voudraient le relancer

Il faudrait investir beaucoup d’argent pour rénover les bâtiments du camp musical où vivent 150 jeunes chaque été.

Aussi il y a la main-d’œuvre. C’est devenu difficile de trouver les 25 personnes qui doivent travailler quelques semaines au camp.

Mais la principale raison, c’est le financement qui n’est pas suffisant, soutient Hugues Laforte-Bouchard. Les administrateurs, même s’ils ont mis la main à la pâte, on n’arrivait pas à trouver la manière de faire rouler tout ça donc, plutôt que se diriger vers une faillite, on a décidé de fermer les portes .

L'ancienne directrice du camp musical, Julie Quimper, explique qu'il était difficile pour eux de faire davantage. Malgré tout, je pense qu’on est serein. On a quand même fait vivre 22 belles saisons à nos jeunes musiciens. On est vraiment fier de ce qu’on a accompli.

Ce projet-là nous reste collé à la peau et ça devient trop lourd. On n'est plus capable. Avant que tout le monde tombe malade, il faut penser à nous. Malheureusement, c’est triste, mais comme on ne voyait pas d’issu à court terme, il fallait faire ce choix déchirant. Julie Quimper, ancienne directrice et membre fondatrice du Camp musical du lac Matapédia

Écoutez ICI les explications de Julie Quimper lors de l'émission Bon pied, bonne heure.

Tout n'est pas perdu

Si les responsables du camp ont décidé d'arrêter, les élus de la région, ne jettent pas la serviette. Ils travaillent déjà à trouver des solutions.

Pour le maire de Sayabec, Marcel Belzile, le camp a laissé un riche héritage culturel dans sa municipalité en plus d’attirer de nombreux jeunes de partout

Cependant, il sait que le nerf de la guerre demeure l’argent. Il compte interpeller Québec.

On ne peut pas demander à d’autres bénévoles de se sacrifier pendant 20 ans ou 22 ans comme nos bénévoles qu’on connaît si bien l’ont fait. On ne peut pas demander ça. Il faut le faire dans un cadre beaucoup plus structurel. Beaucoup plus honnêtement, disons-le... avec des sous.

La préfète de la MRCMunicipalité régionale de comté de La Matapédia espère aussi trouver un moyen de relancer les activités. On sait qu’avec Sayabec dans les dernières années, il y a eu beaucoup de pertes, alors on essaie de regarder avec eux comment on peut se relever.

Hugues Laforte-Bouchard encourage cette relance potentielle, mais souligne qu'il n'en fera pas partie.

Le Camp musical du lac Matapédia Photo : Radio-Canada / Lisa-Marie Bélanger

Ventes des actifs

Le camp musical n’attendra pas le résultat du travail des élus.

Les actifs seront vendus.

Une partie de l'argent qui restera sera redonnée à d'anciens donateurs importants du camp musical et le reste sera redistribué à des organismes régionaux.

Le camp s'est toujours dit sous financé comparativement aux autres camps du même genre.