Le Camp musical du lac Matapédia ferme définitivement ses portes

Le conseil d’administration a pris cette décision principalement à cause du manque de financement.

Le Camp accueillait de jeunes musiciens en herbe tous les étés à Sayabec depuis 22 ans.

L’organisation souligne aussi les difficultés de trouver de la main-d’oeuvre ainsi que d’entretenir les bâtiments sur le site de la Vallée de la Matapédia.

L’équipe est épuisée et en raison des piètres conditions de travail, on ne parvient pas à trouver une relève, explique le président Steeve St-Pierre dans un communiqué. Le Camp musical du lac Matapédia a pourtant maintes fois revendiqué un meilleur financement public. Celui-ci n’a jamais atteint un niveau décent, malgré une hausse accordée par le ministère de la Culture et des Communications au cours des trois dernières années. Malheureusement, c’était trop peu, trop tard.

Les responsables prévoient vendre les actifs. L’argent restant sera redistribué à des organismes ayant des missions proches.

Le Camp précise aussi que ceux qui ont donné de l’argent lors de la campagne de financement de 2017 auront la possibilité de récupérer leurs dons.

Le camp s'est toujours dit sous financé comparativement aux autres camps du même genre.