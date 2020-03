Le parc provincial de la plage Murray ne sera pas privatisé en 2020

Le gouvernement de Blaine Higgs recule. Le parc provincial de la plage Murray au Nouveau-Brunswick ne sera pas privatisé en 2020, comme l’avait annoncé le ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture au printemps de l’année dernière.

En avril 2019, le gouvernement provincial a lancé un appel d’offres afin de trouver un opérateur privé pour le parc situé à la frontière du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard, à environ 75 km de Moncton.

Même si la destination était exploitée par le secteur privé, il conserverait sa désignation de parc provincial.

Les résidents de la région se sont organisés afin de faire revenir le gouvernement sur sa décision de privatiser la gestion du parc. Ils craignaient des pertes d’emplois et qu’un nouvel opérateur tenterait d’attirer plus de visiteurs au parc au détriment de la qualité de l’eau.

La tempête Dorian

Robert Duguay, directeur des communications au ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, affirme que les résidents qui voulaient que le gouvernement provincial continue à gérer le parc ont eu ce qu’ils voulaient, mais pas en raison de leurs efforts.

En raison de l'incertitude entourant les négociations avec la section locale 1190 du SCFPSyndicat canadien de la fonction publique et après les dommages importants subis lors de l'ouragan Dorian, le ministère a décidé de continuer à exploiter le parc pour la saison 2020 , a expliqué par écrit M. Duguay.

La tempête post-tropicale Dorian a frappé le parc de plein fouet en septembre 2019. Plus de 150 arbres sont tombés sous la puissance des forts vents. Cela avait forcé la fermeture du parc plus tôt que prévu.

M. Duguay soutient que le ministère révisera le statut du parc à la fin de la saison de 2020 afin de savoir ce qu’il en adviendra.

Stephen Robb vit à Murray Corner et visite régulièrement le parc. Il a affirmé que lorsqu'il a entendu parler pour la première fois des intentions du gouvernement l'année dernière, lui et d'autres membres de la communauté ont formé un groupe appelé Murray Beach Action.

Stephen Robb et Melanie Jellett, du Comité d’action de la plage Murray Photo : Radio-Canada

Le groupe a organisé des rassemblements et a réussi à obtenir une rencontre en septembre dernier avec Robert Gauvin, l’ancien ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture et aujourd’hui un député indépendant.

La rencontre s'est très bien déroulée. Ils ont écouté très attentivement nos positions sur cette question , a indiqué M. Robb.

Il a ajouté que M. Gauvin l'a ensuite appelé pour lui dire que la province continuerait à exploiter le parc.

Toutefois, ils avaient toujours l'intention de le confier à des opérateurs privés à un moment donné , a-t-il ajouté.

Le SCFP Syndicat canadien de la fonction publique représente huit employés qui travaillent au parc provincial de la plage Murray.

D'après les informations de la journaliste Tori Weldon de CBC