Neige et verglas : la majorité des écoles fermées

Environnement Canada a émis des bulletins météorologiques pour la majorité des régions au Nouveau-Brunswick mardi matin.

Toutes les écoles francophones au Nouveau-Brunswick sont fermées pour la journée à l’exception du Centre scolaire Samuel-de-Champlain de Saint-Jean et l’école des Pionniers de Quispamsis.

Toutes les écoles des districts scolaires anglophones sont également fermées pour la journée mardi.

L'Université de Moncton a annulé tous les cours de l'avant-midi à son campus d'Edmundston.

Environnement Canada prévoit une période prolongée de neige et de pluie verglaçante qui devrait se poursuivre jusqu’à mercredi matin.

Jusqu’à 15 cm de neige sont attendus sur les secteurs nord du Nouveau-Brunswick, de 5 à 10 cm pour le centre et environ 5 cm pour le sud de la province.

De la neige et du grésil devraient envahir le nord et le centre du Nouveau-Brunswick mardi matin et persister en après-midi. De la pluie verglaçante passagère devrait parfois se mêler à la neige et au grésil.

Cette zone de précipitations devrait se déplacer vers le sud mardi soir. Quelques heures de pluie verglaçante sont probables sur certains secteurs du sud du Nouveau-Brunswick avant que les précipitations ne se changent en averses de neige, puis qu'elles ne cessent mercredi matin.

Les horaires de vols à l’Aéroport international Roméo-LeBlanc du Grand Moncton n’ont pas été affectés.