Projet de porcherie à Nicolet

Pour le moment, le projet prévoirait un élevage de 900 bêtes. La porcherie serait située dans des terres déjà zonées agricoles.

L’identité du ou des entrepreneurs n’a pas été révélée à la séance du conseil municipal, lundi soir, mais ils seraient de Nicolet.

Le projet d’élevage porcin a été soumis au ministère québécois de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques à la Ville, les deux instances qui ont la responsabilité d’approuver le projet.

Selon la Ville de Nicolet, le Ministère a émis un certificat d’autorisation au promoteur. Le projet respecterait aussi les règles et normes de la Ville.

À partir du moment où les critères sont respectés, ça devient délicat de s'opposer , a expliqué la mairesse de Nicolet, Geneviève Dubois.

Je souhaite un projet harmonieux avec les citoyens et je souhaite que le promoteur, s'il y avait des réticences importantes des gens, soit à l'écoute de ça. Geneviève Dubois, mairesse de Nicolet

La mairesse de Nicolet, Geneviève Dubois, est aussi préfète de la MRC de Nicolet-Yamaska. Photo : Radio-Canada / Marilyn Marceau

Consultation publique à venir

Depuis 2004, lorsqu’un nouveau projet de porcherie est conforme aux règles du ministère de l’Environnement et de la Municipalité, les autorités sont obligées par la loi de consulter la population.

L’objectif est de favoriser l’acceptabilité sociale en permettant au public de demander aux autorités d’exiger des mesures d’atténuation aux propriétaires de fermes porcines ou en faisant directement des propositions aux promoteurs.

Il y a des mesures qui peuvent être prises, entre autres les haies peuvent être plus volumineuses qu’au départ [pour aider à filtrer les odeurs] , a spécifié la mairesse.

Un dossier délicat

Dans ce cas-ci, même si elle aurait pu le faire elle-même, la Ville de Nicolet a décidé de déléguer l’organisation de cette assemblée publique à la MRCMunicipalité régionale de comté de Nicolet-Yamaska. La décision a été annoncée lors de la séance du conseil municipal.

Nous, ce qu’on souhaitait, c’est d’être le plus neutre possible, donc de pouvoir permettra à la MRC de tenir cette consultation-là, ça va permettre une neutralité à la Ville, explique la mairesse. On ne veut pas que les gens pensent qu'on est pour ou contre le projet.

Comme Geneviève Dubois est aussi préfète de la MRCMunicipalité régionale de comté , elle songe à se faire remplacer par le préfet suppléant à l'occasion de la consultation publique.

La consultation aura lieu dans un délai de 30 jours après que la Ville aura reçu tous les documents nécessaires de la part du promoteur.

Une résolution a été adoptée lundi soir à la séance du conseil municipal de Nicolet pour confier l'organisation de la consultation publique sur le projet de porcherie à la MRC de Nicolet-Yamaska. Photo : Radio-Canada / Marilyn Marceau

Un projet de porcherie initié avait avorté en 2006 à Nicolet. Selon la mairesse, qui n’occupait pas ce poste à l’époque, il y avait eu une forte réaction de la population et le promoteur s’était retiré.

Je pense qu'il n'y a personne qui a envie de pousser pour un projet dont les gens ne veulent pas, alors je souhaite que ça se déroule bien , a déclaré la mairesse Geneviève Dubois.