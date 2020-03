Les Maple Leafs de Toronto en terrain glissant

Leur voyage en Californie de la semaine dernière relève de la catastrophe : trois défaites, dont une en prolongation.

Et la semaine qui vient n'aura rien de facile : l'équipe croisera notamment le fer avec les deux meilleures formations de l’Association de l’Est, le Lightning de Tampa Bay et les Bruins de Boston. Toronto accueille les Floridiens mardi soir.

On ne veut pas se faire prendre à regarder trop loin , a concédé l’attaquant Mitch Marner, lundi matin, après l’entraînement des siens. Je pense que tout le monde a en tête qu’on pourrait affronter cette équipe en séries éliminatoires.

Avant de songer aux séries, les Maple Leafs devront se ressaisir parce que l’équipe n’a pas été l’ombre d’elle-même la semaine dernière. L’entraîneur-chef Sheldon Keefe a été le premier à le concéder : nos joueurs connaissent l’enjeu, mais je crois qu’ils sont un peu confus eux-mêmes quant à pourquoi nous avons été si bons, puis si mauvais dernièrement.

On reconnaît que nos résultats dans l’Ouest sont inacceptables, et à ce temps de l’année surtout. Sheldon Keefe, entraîneur-chef

Les Torontois figurent au troisième rang du classement de la section Atlantique, un maigre point devant les Panthers de la Floride. Cette troisième place, c’est la porte d’entrée la plus simple pour prendre part au bal printanier.

Je pense que tous les matchs à partir de maintenant, il faudra les regarder comme des matchs de séries éliminatoires parce que peu importe les circonstances, c’est assez serré. Nous devons bien jouer et aller chercher des points , a analysé Auston Matthews, qui flirte avec le plateau des 50 buts pour la première fois de sa carrière.

Un passage à vide

Les joueurs vedette ont tout tenté lors du plus récent voyage de l’équipe dans l’Ouest, mais Toronto n’a finalement inscrit qu’un petit but à ses deux dernières sorties.

Lundi, à l’entraînement, l’entraîneur-chef a décidé de brasser ses cartes. L’ailier Mitch Marner a retrouvé son centre de la dernière saison, le capitaine John Tavares, alors qu’Auston Matthews s’est retrouvé aux côtés du Suédois William Nylander.

L’attaque n’y était pas la semaine dernière en Californie alors on brasse un peu le tout et on verra ce qui se passe , a exprimé de façon laconique Mitch Marner.

Les Maple Leafs de Toronto ont été mis en échec par les trois pires formations au classement de l'Association de l'Ouest. Photo : Associated Press / Marcio Jose Sanchez

En vérité, l’équipe peut difficilement espérer une contribution plus importante de son quatuor d’étoiles. Matthews compte parmi les meilleurs buteurs de la LNH, Nylander a 30 réussites à son actif, Marner produit à un rythme de plus d’un point par partie et Tavares se fait aussi constant que possible.

Ce dont l’équipe a besoin, c’est d'un peu de chance. Et le retour au jeu éventuel de Morgan Rielly risque d’aider à cet égard. L’équipe a dû faire sans les services de trois de ses meilleurs défenseurs depuis quelques temps. Cody Ceci, revenu au jeu vendredi, et Jake Muzzin étaient aussi absents ces dernières semaines.

Le retour tant attendu

Morgan Rielly effectuera un retour au jeu « dans un futur très proche », a dit son entraîneur. Photo : Getty Images / Bruce Bennett

Sheldon Keefe s’est dit très optimiste quant à un retour dans un futur très proche de Morgan Rielly au sein de la formation. Le défenseur gaucher manque à l’appel depuis qu’il a subi une fracture du pied le 12 janvier dernier.

Le Britanno-Colombien ne savait pas encore, lundi matin, s’il serait en mesure d’effectuer un retour au jeu contre le Lightning de Tampa Bay. J’aimerais que ce soit le cas, mais peu importe, ce n’est plus qu’une question de temps , a-t-il toutefois avisé.

Rielly a été limité à 46 parties cette saison, mais il demeure le deuxième défenseur le plus productif sur le plan offensif avec ses trois buts et 24 mentions d’aide. Mais l'apport du défenseur est beaucoup plus important que sa simple production offensive.