Une pétition pour améliorer le déneigement sur la rue Saguenay à Rouyn-Noranda

Pour la deuxième séance consécutive, Thérèse Dallaire s'est présentée devant le conseil municipal lundi soir pour réclamer que les bancs de neige soient mieux entretenus.

La Ville de Rouyn-Noranda estime qu'une intervention n'est pas nécessaire cet hiver. Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Paquin

Cette fois munie d'une pétition d'une centaine de noms, Thérèse Dallaire affirme que les automobilistes qui sortent de leur cour ne voient pas les voitures qui circulent sur la rue Saguenay en raison de la hauteur des bancs de neige.

On ne voit rien pour sortir de l'entrée. Il arrive une auto, on se fait tuer. [Ils disent que] ce n'est pas dangereux. Ils ne voient pas ça, le conseil, je ne comprends rien. Je ne peux pas comprendre qu'ils n'ont pas d'oeil. Qu'ils entrent dans les cours, ils vont voir que ce n'est pas si le fun que ça , dénonce-t-elle.

Il y a des bancs de neige de six pieds, qu'est-ce que tu veux voir? C'est l'enfer, ça. Thérèse Dallaire, résidente de la rue Saguenay

Pas d'intervention nécessaire

La mairesse Diane Dallaire a répondu à la dame qu'elle s'était elle-même rendue dans le secteur pour évaluer la situation.

Au dernier conseil, la dame est venue présenter sa demande, et on a fait diligence, même moi, le soir même, je suis allée voir. N'étant pas spécialiste, on a demandé aux gens des travaux publics de se rendre sur les lieux, ce qu'ils ont fait. Pour l'instant, il n'y avait pas d'intervention qui était jugée nécessaire , affirme Mme Dallaire.

Le conseil municipal lors de la séance du 9 mars 2020 Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Paquin

Elle ajoute que si jamais des précipitations importantes tombaient d'ici la fin de l'hiver, la situation serait évaluée de nouveau. Ces décisions-là sont prises de façon très sérieuse, parce que pour nous, la sécurité de nos gens, c'est drôlement important. Ce ne sont pas des décisions prises à la légère, il y a des analyses qui sont faites , ajoute la mairesse.

Thérèse Dallaire espère maintenant que sa pétition fera changer les travaux publics d'idée. Elle affirme que la situation dure depuis maintenant trois ans.