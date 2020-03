La mairesse de Rouyn-Noranda invite les citoyens à participer au Défi santé

La Ville de Rouyn-Noranda invite les citoyens à participer au Défi santé pour une 16e année. Du 1er au 30 avril, la population est invitée à bouger plus, manger mieux et prendre du temps pour soi.

La Ville de Rouyn-Noranda organise plusieurs activités gratuites dans le cadre du Défi, dont du badminton, du pickleball, du patinage et des bains libres.

Il y a une belle programmation pour le Défi santé. Chaque année, la ville de Rouyn-Noranda se démarque par son taux de participation. On espère qu'encore une fois, en 2020, on va arriver à se démarquer, que plusieurs personnes se prennent en main. On souhaite que nos gens soient en santé, alors [on souhaite] un équilibre dans notre vie , affirme la mairesse, Diane Dallaire.

S'ils s'inscrivent avant le 31 mars, les citoyens courent la chance de remporter l'un des nombreux prix tirés au Québec, dont un voyage à Punta Cana.

Depuis 2013, 4 500 Rouynorandiens ont participé au Défi santé.