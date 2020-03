Transport, éducation et main-d'œuvre : les attentes de Gatineau pour le budget 2020-2021

Alors que le gouvernement de François Legault se prépare à déposer son deuxième budget pour 2020-2021, mardi, plusieurs acteurs politiques et économiques de Gatineau ont fait part à Radio-Canada de leurs attentes.

La Société du transport de l’Outaouais ( STOSociété du Transport de l’Outaouais ) a connu une croissance d'achalandage record sur les trois dernières années — le plus haut taux en Amérique du Nord , révèle la conseillère Myriam Nadeau, qui préside aussi le conseil d'administration de la STOSociété du Transport de l’Outaouais .

Ce qu'on souhaite à long terme? Une pérennité, une prévisibilité aussi [...] au niveau de l’indexation des programmes réguliers par rapport au développement de l’offre , indique la conseillère.

La présidente de la Société de transport de l'Outaouais, Myriam Nadeau (archives). Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

Cette dernière estime que la STO Société du Transport de l’Outaouais a atteint les objectifs de la Politique de mobilité durable, mais qu’avec un taux de croissance d’achalandage qui frôle les 11 %, la STO Société du Transport de l’Outaouais a besoin que les frais d’exploitation qui lui sont subventionnés soient bonifiés pour aider à gérer la croissance record de sa clientèle.

Dans une lettre au ministre des Finances Éric Gérard au sujet du budget 2020-2021, le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, a écrit qu' afin de maintenir cet élan, il est essentiel que le Programme d’aide au développement du transport collectif soit indexé pour couvrir 50 % des frais d'exploitation réels, alors qu’il n’en couvre présentement que 30 % .

Le maire a aussi déclaré dans la lettre que les balises du ministère des Transports pour les projets de la STO Société du Transport de l’Outaouais sont de 177 M$ pour 2020-2030, alors que plus du double de ce montant sera nécessaire pour assurer l’accroissement et la rétention de l’achalandage, et mener à terme l’électrification de la flotte d’autobus, le tout en excluant la contribution pour le projet de tramway dans l’Ouest .

Myriam Nadeau soutient toutefois qu’en matière du système structurant dans l'ouest de Gatineau, le travail va bien avec le gouvernement du Québec et l'ensemble des partenaires sur le projet . Pour ce qui concerne le progrès du projet, qu’elle qualifie du projet de transport en commun le plus complexe au Canada , la STO Société du Transport de l’Outaouais attend toujours un engagement ferme de la part du gouvernement fédéral .

Une solution à la pénurie de main-d'œuvre

Le président de la Chambre de commerce de Gatineau, Pierre Samson, espère que Québec dévoilera mardi des mesures concrètes pour la pénurie de main-d'œuvre qui concerne l'Outaouais.

Pierre Samson est président de la Chambre de commerce de Gatineau (archives). Photo : Radio-Canada

Une pénurie de main-d'œuvre, ça veut dire trouver d'autres façons de faire : meilleure technologie, réduire le besoin en main-d'œuvre, et également aller chercher de la main-d'œuvre , lance M. Samson, qui soutient que la Chambre de commerce de Gatineau a joué un rôle central pour aider ses entreprises à trouver des solutions au manque de personnel qualifié.

La CAQ Coalition avenir Québec s'est fait élire avec de grandes promesses. Pierre Samson, président de la Chambre de commerce de Gatineau

Ici, dans la région, on est choyés , affirme le créateur de l’ancien Conseil économique régional de l’Outaouais, en expliquant que les fonctionnaires fédéraux prennent leur retraite à 55, 60 ans maximum. Ils sont encore aptes à travailler : ils ont une belle expérience avec beaucoup de travail .

Selon M. Samson, le gouvernement du Québec devrait trouver une façon d'aller chercher ces gens-là et les inciter à devenir entrepreneurs , afin de pallier le manque criant de main-d'œuvre dans la région.

Le président de la Chambre de commerce souhaite aussi voir un développement des infrastructures à Gatineau. L’aéroport, le sixième lien, le transport urbain... Tout ça rentre dans deux catégories importantes sur lesquelles on veut travailler : le tourisme d’affaires et le transport commercial , affirme M. Samson.

Du financement pour mettre à jour l'éducation supérieure

Notre demande, c'est la même depuis déjà quelques années : c’est le développement des programmes , lance le recteur de l’Université du Québec en Outaouais, Denis Harrisson.

Celui-ci sollicite l’appui du ministère de l’Éducation pour financer de nouveaux programmes, avec entre autres l'embauche de personnel spécialisé, et d’agents de programmes.

Le recteur de l'Université du Québec en Outaouais (UQO), Denis Harrisson (archives). Photo : Radio-Canada / Yasmine Mehdi

On a déjà eu une première tranche de 500 000 $ qui nous a été versé par le gouvernement précédent , explique le recteur de l’ UQOUniversité du Québec en Outaouais , en précisant qui’il s’agissait toutefois d’une première tranche . Ce dernier souhaite poursuivre la demande pour avoir la suite de ce financement-là .

Le développement de programmes universitaires peut prendre jusqu’à cinq ans avant d’accueillir les premiers étudiants, selon M. Harrisson, qui cherche notamment à amplifier l’offre de l’UQO en matière d’ingénierie et de sciences.

En ce qui concerne le budget qui sera annoncé mardi, le recteur demande 3 000 000 $ à Québec sur cinq ans. Il faut penser à l'impact que peut avoir ce développement de programmes là , déclare-t-il.

M. Harrisson rappelle que selon une étude réalisée par l’Alliance pour la cause de l'enseignement supérieur en Outaouais ( ACESOAlliance pour la cause de l'enseignement supérieur en Outaouais ), la région perd environ 6 000 étudiants chaque année au profit de l'Ontario et d'autres institutions québécoises.

On pense pouvoir en garder une grande proportion, si on élargit notre offre de programmes , espère le recteur de l’ UQOUniversité du Québec en Outaouais .

Avec les informations de Nathalie Tremblay