Élections en Sask. : pas de campagne en pleine épidémie de coronavirus, dit l'opposition

Les élections en Saskatchewan doivent avoir lieu au plus tard le 26 octobre 2020, mais le premier ministre Scott Moe a déclaré à plusieurs reprises qu'il se réservait le droit de les déclencher plus tôt au besoin. Avec l'épidémie de la COVID-19 qui touche la planète, certains se demandent si c'est raisonnable, car qui dit campagne électorale dit nombreux rassemblements et innombrables poignées de main.