Les mathématiques et le budget du Nouveau-Brunswick en cinq questions

Il y a deux calculs mathématiques qui sont importants pour le deuxième budget du gouvernement de Blaine Higgs. D’abord, il y a le grand classique : les revenus moins les dépenses. Dans ce calcul, le ministre des Finances Ernie Steeve fait bonne figure. Il pourra à la fois augmenter les dépenses et réduire la dette, grâce à une manne imprévue du fédéral. Le deuxième calcul est plus complexe et concerne la répartition des sièges à l’Assemblée­ législative. Les progressistes-conservateurs, minoritaires, trouveront-ils les appuis nécessaires pour adopter le budget et se maintenir en poste?