Coronavirus : le Groupe CH et evenko mettent en place des mesures de précaution

Le Groupe CH, le Club de hockey Canadien et le promoteur evenko ont annoncé avoir mis en place des mesures de précaution, notamment un nettoyage plus fréquent, dans tous ses amphithéâtres et salles de spectacle dans le but de prévenir la propagation de l’épidémie de coronavirus.

La santé et la sécurité de nos partisans et spectateurs, employés et joueurs sont au cœur des préoccupations du Groupe CH. Nous avons mis en place des mesures de précaution et de prévention afin de s’assurer que nos partisans et spectateurs se sentent en sécurité lors de leur visite dans toutes nos salles , peut-on lire dans un communiqué.

Nous suivons étroitement la situation et sommes en communication avec la Ligue nationale de hockey et les autres équipes du circuit. De plus, nous nous tenons informés des recommandations des gouvernements du Québec et du Canada.

Hygiène et mesures préventives

À titre de précaution, le Groupe CH, qui détient evenko, a augmenté les mesures d’hygiène et le nettoyage au Centre Bell, à la Place Bell et dans ses salles de concert (le MTelus, le Théâtre Corona, l’Astral, L’Étoile Banque Nationale et le Club DIX30).

En outre, des affiches installées dans les salles de spectacle rappellent les bonnes mesures d’hygiène à suivre.

Le Groupe CH et ses filiales ont également augmenté le nombre de membres du personnel affectés au nettoyage durant leurs événements, ainsi qu’en période et endroits de fort achalandage. Les personnes travaillant dans les restaurants et les concessions recevront quotidiennement des rappels et formations sur les bonnes procédures d’hygiène.