L'inquiétude monte face à la chute du prix du pétrole

C'est véritablement une tempête qui va être extrêmement difficile pour les finances provinciales. Au cours des prochains mois, tout ce qu'on peut espérer pour le gouvernement provincial, c'est que la tendance se renverse et que les prix du prix du baril de pétrole augmentent assez rapidement. Et ça, c'est extrêmement difficile à prédire , indique Pierre-Marcel Desjardins, économiste et professeur à l’Université de Moncton.

Pierre-Marcel Desjardins, directeur de l’École des hautes études publiques à l’Université de Moncton, estime que les fluctuations du prix du baril du pétrole sont très difficiles à prédire. Photo : Radio-Canada / Michèle Brideau

Terre-Neuve-et-Labrador est la troisième province productrice de pétrole au Canada, après l’Alberta et la Saskatchewan.

Jusqu'à 15 % de ses revenus dépendent des redevances pétrolières.

Grâce à ses quatre plateformes pétrolières, Hibernia, Terra Nova, White Rose et Hebron, la province produit quelques 20 000 barils de pétrole par jour, ce qui représente 6 % de la production canadienne.

6 % de la production canadienne de pétrole provient de Terre-Neuve-et-Labrador. Photo : Radio-Canada / Marie Isabelle Rochon

En 2017, la production de pétrole a rapporté 4, 7 milliards de dollars à la province.

Le problème est que le manque de diversification de l’économie de la province entraîne une dépendance à l'industrie pétrolière. Et en cas de crise, les dommages se font sentir.

Chaque baisse de 1 $ du prix pétrole représente des pertes de 20 millions de dollars dans les coffres du gouvernement terre-neuvien.

L'économie de Terre-Neuve-et-Labrador et moins diversifiée que même l'économie de l'Alberta pourrait l'être. Pierre-Marcel Desjardins, économiste et professeur à l’université de Moncton.

Il ajoute que : le secteur, toutes proportions gardées, est plus gros en Alberta, mais on a quand même un secteur financier. On a une économie un peu plus diversifiée en Alberta et les temps sont extrêmement durs dans l'Ouest, mais le gouvernement provincial albertain, par exemple, n'est pas dans une situation aussi précaire que le gouvernement provincial de Terre-Neuve-et-Labrador.

Une économie peu diversifiée

Le ministre des Finances de Terre-Neuve-et-Labrador partage cette analyse et se dit aussi inquiet face à cette chute du prix du pétrole.

Le ministre des Finances de Terre-Neuve-et-Labrador est inquiet. Photo : Radio-Canada / Marie Isabelle Rochon

Malgré des efforts de diversification dans le secteur des technologies, de l'agriculture et de l'aquaculture, les changements n'arrivent pas du jour au lendemain , se défend Tom Osborne, ministre des Finances de Terre-Neuve-et-Labrador.

Les problèmes financiers de la province ne datent pas d'hier.

En décembre dernier, le gouvernement avait même revu à la hausse son déficit. Un déficit qui pourrait encore augmenter, selon les fluctuations du prix du pétrole.

Si la situation perdure, il y aura des impacts sur l'emprunt. Et si ça se poursuit, il y aura des impacts sur le déficit. Tom Osborne, ministre des Finances de Terre-Neuve-et-Labrador.

L'opposition n'a pas manqué de critiquer le gouvernement sur le manque de diversification de l'économie provinciale.

Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador doit déposer son budget provincial dans quelques semaines. Et si le prix du pétrole demeure bas, il devra réviser ses estimations et son budget à la baisse.

Avec les informations de Marie-Isabelle Rochon