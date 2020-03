COVID-19 : les conseils scolaires francophones s’organisent

Alors que l’épidémie de coronavirus progresse dans la province et dans le monde, les quatre conseils scolaires francophones de l'Alberta ont pris des mesures préventives pour empêcher sa propagation parmi les élèves et le personnel des établissements scolaires.

La province compte à ce jour sept personnes souffrant de la COVID-19, toutes confirmées au cours des quatre derniers jours. Et même si les autorités sanitaires considèrent que le risque de contracter la maladie est toujours faible, les conseils scolaires ont décidé d’agir.

Conseil scolaire Centre-Nord

Le Conseil scolaire Centre-Nord (CSCN) dit suivre les directives du ministère de la Santé de l'Alberta en ce qui concerne le coronavirus. Ils affirment avoir transmis les communications du ministère aux familles.

Entre-temps, le CSCNConseil Scolaire Centre-Nord a entrepris un partage d'information auprès des écoles qui font partie de son réseau afin de mettre en place des mesures de prévention comme le lavage des mains ou le nettoyage de certaines surfaces. Bien que le nombre de cas en Alberta est relativement peu élevé, nous nous préparons en ce qui a trait aux mesures préventives , affirme Grégory Lucien Njialé Djomo, le coordonnateur aux communications et au recrutement. Le CSCNConseil Scolaire Centre-Nord a demandé aux écoles de continuer de transmettre certaines consignes aux élèves (comme se laver les mains, éviter de se toucher le visage ou encore tousser dans sa manche).

Le CSCNConseil Scolaire Centre-Nord confirme avoir dû annuler deux voyages en Europe.

Conseil scolaire Centre-Est

Du côté du Conseil scolaire Centre-Est (CSCE), la directrice générale Dolorèse Nolette, affirme également dans un courriel faire la promotion active des bonnes pratiques d'hygiène, diffuser les informations qui sortent des instances de santé et demeurer aux aguets quant au taux de maladie dans les écoles . Aucune des écoles du réseau n’avait de voyage à l’étranger de planifié cette année.

Francosud

Le conseil scolaire Francosud dit avoir mis en place un plan spécifique ainsi que des protocoles pour prévenir la propagation du coronavirus dans ses écoles et pour réagir si un cas venait à être identifié. Les voyages scolaires prévus à l’extérieur du Canada ont été annulés. De plus, des rencontres avec nos concierges et fournisseurs de service d’entretien ménager ont été tenues afin d’assurer de bonnes pratiques en matière de prévention des infections , affirme dans un courriel le coordinateur des communications, Antoine Bégin.

Si le virus venait à être détecté dans l’une 14 écoles de Francosud, un protocole a été établi afin de gérer rapidement et efficacement cette situation . Celui-ci inclut des affiches rappelant comment bien se laver les mains, ainsi que la diffusion de règles écrites contenant les bonnes mesures d’hygiène à adopter (éternuer dans le pli de son coude, ne pas partager de bouteilles d’eau ou de nourriture, ni les embouchures d’instruments de musique).

Conseil scolaire du Nord-Ouest

Quant au quatrième et dernier conseil scolaire francophone de la province, celui du Nord-Ouest, Rachelle Bergeron, la secrétaire générale affirme qu’il n’y a, pour le moment, pas de changements ou de suivis à ce sujet . Le conseil scolaire devant se réunir mardi, cette situation viendra peut-être à changer.

Avec des informations de Stéphanie Rousseau