L’abattage sélectif d’arbres malades dans la forêt Larose remis en question

Sur la page Sauvons la forêt Larose , les bienfaits de cette opération sur la santé de la flore et de la faune, notamment une population de chevreuils, sont remis en question.

Les coupes de bois […], on nous dit qu’elles sont réglementées et vérifiées. Vraiment? […] Ces opérations rencontrent toutes les normes qui existent pour notre forêt? , peut-on notamment y lire.

Pour leur part, les Comtés unis de Prescott et Russell (CUPR), qui sont propriétaires de la forêt Larose, font valoir que cette coupe de récupération est essentielle, car elle permet d’assurer une saine gestion du territoire à long terme.

À lire aussi : Des VTT endommagent des sentiers de ski de fond dans la forêt Larose

Un champignon, le pourridié-agaric, s’attaque aux pieds et aux racines des pins rouges, et ce depuis plusieurs années.

Ces pins rouges-là [ont] une durée de vie. […] Nous sommes rendus à une croisée des chemins avec la forêt, dans la mesure où on doit favoriser la prochaine génération [d’arbres] , indique le directeur d’urbanisme et de foresterie des CUPRComtés unis de Prescott et Russell , Louis Prévost.

Selon ce dernier, les travaux forestiers effectués au fil des ans répondent aux critères de la certification FSC [Conseil de Soutien de la Forêt] qui garantit que le bois vendu provient d’une forêt et d’une chaîne d’approvisionnement […] gérées de manière responsable .

Il y a une [vérification] qui est faite toutes les années et on ne s’est jamais rien fait reprocher par rapport à la gestion. […] On ne pourrait pas couper 300 ou 400 hectares de la superficie par année. C’est très sélectif. On coupe sur 1,5 % des terrains qui sont aptes à être cultivés dans la forêt , ajoute Louis Prévost.

C’est sans compter, souligne celui-ci, que cette coupe permet de récupérer le bois avant qu’il ne se détériore, préservant ainsi sa valeur sur le marché.

Celui-ci raconte que 65 % des profits nets provenant de la vente du bois coupé sont placés dans un fonds réserve pour être ensuite réinvestis dans la forêt.

Une forêt qui génère des profits

Dans les dix dernières années, on a généré 2,4 millions de dollars de profits qui ont été réinvestis dans la forêt , mentionne l’urbaniste des CUPR.

Entre-temps, la coupe de récupération a été mise en veilleuse.

Les CUPRComtés unis de Prescott et Russell ont confirmé l’embauche d’un organisme spécialisé en aménagement durable des territoires pour déterminer si la forêt Larose constitue bel et bien un lieu de refuge pour le cerf de Virginie comme le prétendent certains.

Par ailleurs, la personne qui a fait la page Sauvons la forêt Larose sur Facebook, Guy Lortie, se refuse à tout commentaire pour l’instant.