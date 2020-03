152,6 M$ pour les routes de la Mauricie

Le ministère des Transports a annoncé lundi un investissement de plus de 152,6 M$ d'ici 2022 pour améliorer le réseau routier en Mauricie.

Au total, 73 projets seront réalisés.

Parmi eux : la reconstruction du pont sur la route 157 au-dessus de la rivière Saint-Maurice à Shawinigan, la reconstruction de la bande centrale sur l’autoroute 40 à Trois-Rivières, ou encore un programme d’entretien du pont Laviolette. Des travaux d’asphaltages seront également effectués sur de nombreuses routes de la région.

Le but de ces investissements est d’entretenir et de sécuriser le réseau routier en Mauricie. À l'échelle de la province, le gouvernement investira 5,4 Mds $ dans les réseaux de transport d'ici 2022.

Le dédoublement de l’autoroute 55 toujours en suspens

La question du dédoublement de l’autoroute 55 n’est pas à l’ordre du jour de ce plan d’investissements.

Pour Jean Boulet, ministre responsable de la Mauricie, le projet est toutefois à l’étude au ministère des Transports. Une rencontre serait prévue prochainement entre le maire de Bécancour, Jean-Guy Dubois et le ministère des Transports. Je pense que c'est établi de plus en plus comme une priorité. C'est étudié de façon préliminaire, mais il faut souhaiter que ça aille en mode accéléré pour répondre à des besoins qui sont préoccupants.

J’anticipe que ça puisse se faire dans des délais rapides Jean Boulet, ministre responsable de la Mauricie