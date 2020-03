La police double le nombre de patrouilles piétonnes au centre-ville de Winnipeg

Nous avons essentiellement doublé nos ressources piétonnes au centre-ville. J’espère que les personnes qui habitent et travaillent dans le quartier vont le remarquer , a déclaré le chef de la police de Winnipeg, Danny Smyth, lors d’une réunion récente du conseil de police de Winnipeg.

Selon M. Smyth, le nombre d’agents est passé de 16 à plus d’une trentaine.

Les agents supplémentaires ont reçu leurs nouvelles affectations lors d’une réorganisation des ressources policières en automne, lorsque la Ville était confrontée à des taux de criminalité à la hausse.

En 2019, le nombre de vols d’alcool a explosé et la Ville a connu le taux d’homicide le plus élevé de son histoire, avec 44 meurtres.

La police a fermé toutes ses casernes au public, sauf le quartier général, au centre-ville, pour y centraliser ses ressources. Les agents ont été affectés à l’arriéré d’appels de service.

Le chef de la police, Danny Smyth. Photo : Radio-Canada / Jeff Stapleton

Les casernes régionales ont depuis rouvert leurs portes, mais avec des horaires restreints. Cela a permis au service de police d’augmenter le nombre de patrouilles.

Ce que nous avons réussi à faire c’est de déployer nos ressources qui étaient dans des casernes pour les envoyer sur le terrain , dit M. Smyth.

Avant cette augmentation, il y avait une patrouille de journée et une patrouille en soirée, et ce, uniquement pendant les jours de semaine. Il y avait une lacune. Nous n’avions pas de couverture sept jours sur sept , poursuit M. Smyth. Il y a désormais des patrouilles le week-end.

Perception d'insécurité

En décembre, la Commission de police du Manitoba a rendu un rapport au gouvernement provincial faisant état de 27 recommandations pour améliorer la sécurité dans le centre-ville de Winnipeg.

Parmi les solutions proposées, les commissaires suggèrent plus de patrouilles pédestres et de vidéosurveillance, mais aussi le développement d'un partenariat public-privé.

L’une des conclusions du document était aussi que la police ne devrait pas être « l’agence meneuse » d’une stratégie de sécurité au centre-ville, conclusion que Danny Smyth avait alors qualifiée de décevante.

Selon les données de la police, le nombre de crimes violents au centre-ville a augmenté de 10 % entre 2017 et 2018, et le nombre de crimes contre la propriété a augmenté de 22 % lors de cette même période.

En 2017, un sondage de la police a trouvé que 84 % des Winnipégois ne se sentaient pas en sécurité en se promenant seul, la nuit, au centre-ville.

Une bonne nouvelle pour les commerces

La présidente-directrice générale de la zone d’amélioration commerciale du centre-ville, Downtown BIZ, Kate Fenske, se réjouit de la hausse du nombre de policiers.

Avoir plus de policiers et de cadets qui marchent dans le quartier et qui tissent des liens avec le monde, je crois que c’est une excellente nouvelle , affirme-t-elle, en précisant que la présence de policiers à pied, plutôt qu’en patrouille automobile, est importante.

La Downtown BIZ a actuellement 24 patrouilles piétonnes, un chiffre qui dépassera bientôt la trentaine grâce à une augmentation du financement municipal. Elles patrouillent sept jours sur sept, jusqu’à minuit, selon Mme Fenske.

Les ajouts de patrouilleurs communautaires et de policiers devraient améliorer la perception de sécurité du public, ajoute-t-elle, en écartant l’idée que ce pourrait faire du centre-ville un état policier.

Avec les informations de Darren Bernhardt