Coronavirus : Trump envisage un plan d'aide économique

Il n'était initialement pas prévu que le président, qui a quitté la conférence de presse avant la période de questions, soit présent.

Donald Trump a indiqué qu'il rencontrerait mardi les républicains de la Chambre des représentants et le leader de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, notamment, pour discuter d'une éventuelle réduction de l'impôt sur les salaires ou d'une aide, une aide substantielle, une aide substantielle qui est un grand chiffre .

Nous allons également parler de l'aide que pourraient recevoir ceux qui sont payés à l'heure pour qu'ils soient dans une position où ils ne manqueront jamais un chèque de paye, qu'ils travaillent dans des entreprises et des petites entreprises, des grandes entreprises, beaucoup d'entreprises pour qu'ils ne soient pas pénalisés pour quelque chose qui est ce n'est pas leur faute.

Nous allons nous occuper – et nous nous en occupons déjà – du public américain et de l'économie américaine , a-t-il lancé.

La semaine dernière, le président a signé le projet de loi bipartite du Congrès approuvant une aide d'urgence de 8,3 milliards de dollars pour le traitement et la prévention du COVID-19. C'est trois fois plus que la somme qui avait été jugée nécessaire par l'administration Trump.

En début de journée, le président avant lancé une salve de tweets, s'en prenant à ses adversaires démocrates et aux médias, et minimisant la crise du coronavirus et ses impacts économiques.

Il s'était notamment réjoui de la chute du prix du pétrole brut léger américain, affirmant que cela serait bon pour les consommateurs . En pleine panique autour du krach pétrolier et des conséquences économiques engendrées par l'épidémie de COVID-19, les marchés boursiers nord-américains ont clôturé en forte baisse. En matinée, la chute a été si brutale que les transactions ont même été interrompues.

Tandis que la propagation du virus aux États-Unis s'accélère rapidement, Donald Trump avait notamment tenté de se montrer rassurant. Rien n'est fermé, la vie et l'économie continuent. Il y a en ce moment 546 cas de Coronavirus avec 22 morts. Pensez à ça! , a-t-il écrit, ajoutant que la grippe avait pour sa part fait 37 000 morts en 2019.

Depuis le début de la crise, Donald Trump a, à plus d'une reprise, envoyé des messages différents de ceux véhiculés par son administration.

Pressé de questions par les journalistes, le vice-président Mike Pence, qui est chargé de coordonner les efforts de l'administration Trump pour lutter contre la propagation du coronavirus, a dit ne pas savoir si le président, qui a eu des interactions avec deux élus républicains ayant été exposés au coronavirus, avait passé un test. Il a promis de revenir rapidement avec la réponse.

Le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar, a par ailleurs affirmé ne pas être en mesure de dire combien de personnes avaient pu obtenir un test de coronavirus. L'administration Trump a essuyé des critiques pour envoyé des messages contradictoires sur la disponibilité des tests et pour les délais rencontrés.

Le nombre de cas de COVID-19 a au moins doublé

Le nombre de personnes qui ont contracté le coronavirus a au moins doublé depuis vendredi. On recense désormais 666 cas de COVID-19 confirmés répartis dans 36 États et dans la capitale fédérale ainsi que 26 morts, selon le New York Times.

L'État de Washington compte 167 cas, dont 22 morts, le plus lourd bilan de tout le pays.

Selon NBC News, les autorités de l'État de New York dénombrent pour leur part 143 cas, mais aucun décès.

Le gouverneur de l'État, Andrew Cuomo, a indiqué que le directeur exécutif de l'Autorité portuaire de New York et du New Jersey, qui gère les principaux aéroports, ponts, tunnels et terminaux d'autobus de la région, Rick Cotton, était porteur du virus.

La Californie, où 138 personnes ont développé la maladie COVID-19, a par ailleurs annoncé qu'un deuxième patient, une femme dans la soixantaine, en était morte.

Les autorités de la Louisiane ont en outre rapporté leur premier cas.

Quatre élus républicains en quarantaine

Deux représentants républicains, Matt Gaetz et Doug Collins, ont annoncé lundi qu'ils se mettaient en quarantaine parce qu'ils avaient été en contact avec une personne ayant contracté le coronavirus.

Le sénateur Ted Cruz et le représentant Paul Gosar avaient pris la même décision la veille.

Les quatre hommes ont participé récemment au rendez-vous annuel du Conservative Political Action Conference (CPAC), qui rassemble des élus et des militants conservateurs. Un des participants de l'événement a ensuite reçu un diagnostic de COVID-19.

Donald Trump a eu des contacts avec le représentant de Georgie Doug Collins vendredi dernier. Photo : Associated Press / Alex Brandon

Matt Gaetz et Doug Collins ont tous deux eu des interactions avec le président Trump au cours des derniers jours. Le premier a voyagé à bord d'Air Force One avec le président, plus tôt dans la journée. Le deuxième l'a accompagné vendredi lors d’une visite officielle des Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC), à Atlanta. Des photos le montrent même serrer la main de Donald Trump à cette occasion.

Il y a quelques jours, Matt Gaetz avait ridiculisé les craintes entourant la propagation du virus en portant un masque à gaz.

Un cinquième élu, Louis Gohmert, a lui aussi côtoyé le participant de la conférence, mais a choisi de ne pas se soumettre à une mise en quarantaine.