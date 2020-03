Coronavirus : la consigne d’Ottawa pourrait affecter la vente de croisières

La recommandation du ministre canadien des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, qui demande aux Canadiens de ne pas faire de croisières, pourrait affecter les ventes de forfaits.

C'est sûr que c'est un secteur qui va aller au ralenti. J'ai l'impression que les plans pour l'Europe aussi vont ralentir un petit peu pour les prochaines semaines, mais on est peut-être au plus fort de la crise, je ne sais pas. On attend. On se tient toujours au courant , commente François Collard, directeur des ventes chez Voyage Vasco.

La sortie de François-Philippe Champagne a été accueillie plutôt froidement par le président du conseil d'administration de Promotion Saguenay, la société de développement économique qui administre les activités du quai de croisières de La Baie. Michel Potvin affirme que dans le contexte actuel, Promotion Saguenay gagnera à courtiser davantage les vacanciers d'ici.

Peut-être qu'on va se revirer de bord pour dire aux gens : ''N'allez pas à l'extérieur, restez dans la région. On va s'occuper de vous''. C'est peut-être la bonne nouvelle. Ça fait que les gens, au lieu de voyager outre-mer, on va leur dire de voyager dans la région. Peut-être qu'il faut reprendre la balle au bond. Michel Potvin, président de Promotion Saguenay

Plusieurs cas décelés

De nombreux cas de coronavirus ont été détectés dernièrement sur des paquebots de croisière naviguant, entre autres, au large du Japon, des États-Unis et de l'Égypte.

Le ministre Champagne a donc officiellement recommandé aux voyageurs d'ici de s'abstenir de monter à bord de navires de croisière jusqu’à nouvel ordre.

Je pense que les gens qui nous regardent à la maison comprennent qu'à ce moment-là, on vient de donner un avis formel que ce n'est pas dans l'intérêt des gens de voyager présentement , a-t-il déclaré, lundi.

D'après le reportage de Catherine Gignac