Prix de l'or et coronavirus : les investissements avantagent les mines de l'Abitibi-Témiscamingue

Sa montée avait débuté avant les premiers cas détectés du coronavirus en Chine au mois de décembre. Plusieurs remarquent toutefois une certaine nervosité des investisseurs qui se tournent vers ce métal jaune.

Parce que c'est une valeur refuge, les gens, les investisseurs vont plutôt acheter de l'or plutôt que d'acheter des devises , soutient Josée Méthot, présidente-directrice générale de l’Association minière du Québec.

De multiples facteurs font varier le prix de l'or, selon Mathieu D'Anjou, économiste en chef adjoint au Mouvement Desjardins, mais le virus y joue un certain rôle. Depuis qu'on parle du coronavirus, on a une bonne hausse du prix de l'or. C'est sûr que ça avait déjà commencé en deuxième moitié de 2019, quand la réserve fédérale entre autres avait baissé ses taux directeurs, les baisses de taux d'intérêt, ça avait commencé avant le coronavirus, mais je dirais que le coronavirus, ça favorise aussi l'or.

Si le marché est très intéressant pour les entreprises minières d'une région aurifère comme l'Abitibi-Témiscamingue, Josée Méthot décrit les impacts pour d'autres métaux de base. Si on parle du fer, pour la production d'acier, pour la production des structures, s'il y a un ralentissement en Chine au niveau de leur économie, il peut donc y avoir un ralentissement au niveau de la construction et des infrastructures et c'est là évidemment que les marchés du fer peuvent en être impactés , dit-elle.

Pour Jean-Marc Lacoste, président et chef de la direction de Monarques Gold, il s'agit de bonnes nouvelles dans le domaine minier.

Je pense que ce sera une bonne chose pour les gens de l'Abitibi, parce qu'on est producteur aurifère et on n'a pas fini de créer de l'emploi. Il y a beaucoup de bons emplois en Abitibi et je pense que ce sera bon que le prix de l'or soit sur une montée pour plusieurs années à venir. Oui ça crée des incertitudes sur l'économie générale, mais au niveau du métal précieux qu'est l'or, je pense que ce sont de bonnes nouvelles , indique-t-il.

La directrice générale de l'Association de l'exploration minière du Québec, Valérie Fillion, conseille toutefois de prendre du recul face à la situation.

En exploration, on travaille à long terme, donc nous on fait des travaux et on voit [dans] 7, 10, 15 ans quand notre projet sera en production. Le prix de l'or se maintient, donc c'est certain que pour les producteurs d'or, c'est une bonne chose pour le prix de l'or même si leur action baisse sur les marchés, mais il faut aussi se garder un certain recul par rapport au marché et regarder peut-être à moyen terme. Le bon point, c'est que l'or se maintient et pour le long terme, ça nous permet d'évaluer des projets , précise-t-elle.