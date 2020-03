Zoo de Falardeau : oui à un agrandissement, non à des jeux d'eau

La décision a été rendue le 2 mars par le vice-président Pierre Turcotte et la commissaire Diane Montour, à la suite d'une demande formulée en 2019.

Toutefois, le projet d'agrandissement est présentement sur la glace. Rappelons que le Zoo de Falardeau s'est retrouvé dans la tourmente en février, alors que d'ex-employés ont accusé l'entreprise de maltraiter les animaux.

On sait que malheureusement les rencontres qui avaient été prévues avec les autorités gouvernementales et le suivi concernant une subvention de 5 M$ sont un petit peu sur la glace. On attend évidemment les enquêtes, autant de la Sûreté du Québec que du ministère de la Faune, qui, comme j'ai eu des contacts récemment, semblent, à tout le moins pour la Sûreté du Québec, vouloir avoir la volonté de régler le dossier assez rapidement , a réagi Me Dominic Bouchard lorsque joint par Radio-Canada, au nom des propriétaires Daniel Gagnon et Suzie Girard qui ont réduit leurs commentaires publics récemment.

La décision

La CPTAQCommission de protection du territoire agricole autorise donc le propriétaire Daniel Gagnon à utiliser une partie des terres de la ferme d'élevage bovin pour agrandir le Zoo de Falardeau, même si, comme l'indique la commission, une partie des terres est déjà utilisée à cette fin.

Selon les commissaires, le seul déplacement qui sera fait de son exploitation bovine consistera uniquement à déplacer quelque peu vers le sud le site de pâturage existant sur le site visé.

Ainsi, il lui est permis « l’exploitation d’un jardin zoologique, à titre d’activité principale, ainsi que l’implantation d’aires de stationnement, d’accueil, de billetterie ainsi que de services à la clientèle, telles que des aires de restauration, de toilettes et de vente de produits dérivés. »

Toutefois, la CPTAQCommission de protection du territoire agricole du Québec lui refuse de construire des aires de jeux pour enfants, des jeux d'eau, un service d'hébergement ainsi qu'une clinique vétérinaire qui accepterait des animaux non hébergés au Zoo de Falardeau.

Il en va autrement, toutefois, de la présence de jeux et de jeux d’eau, car il s’agit d’activités qui sont toutes autres et qui n’ont aucun lien avec la mission d’un zoo. Cela serait très difficile à contrôler et risquerait de prendre des dimensions et des avenues très imprévisibles. La commission veut bien autoriser un jardin zoologique, mais elle ne veut pas que ça devienne un village-vacances. Décision de la Commission de protection du territoire agricole du Québec

Quant à la clinique vétérinaire qui aurait pu offrir des services à la population, c'est le type d’usage que la CPTAQ ne veut pas voir implanté dans ce milieu agricole. Cela n’empêche pas l’exploitant d’un zoo d’engager le personnel nécessaire et compétent pour soigner ses animaux et d’avoir à l’intérieur même du zoo ce qui est nécessaire à cet effet, en autant que ces services ne servent que pour les pensionnaires du zoo , ont statué les commissaires.

La CPTAQCommission de protection du territoire agricole a aussi décidé de ne pas tenir compte de manquements à certaines conditions de décisions antérieures.

Le Zoo de Falardeau demandait une exclusion, mais il a plutôt obtenu une autorisation pour un autre usage qu'agricole.

Le changement d'usage touche la zone en mauve, comme le montre cette carte incluse dans la décision de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Photo : Capture d'écran

Bon pour Saint-David-de-Falardeau

Dans sa décision, la commission a noté le caractère économique important pour Saint-David-de-Falardeau, indiquant qu’il s’agit pour cette municipalité d’un investissement majeur qui devrait générer d’importantes retombées économiques dans le milieu. Considérant les particularités de cette région, il semble évident que les avantages d’une telle autorisation l’emportent, s’il en est, sur les quelques inconvénients qui pourraient en découler pour l’agriculture.