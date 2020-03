Chute des prix de pétrole : préoccupée, Bronwyn Eyre surveille la situation de près

Étant donné que l’industrie pétrolière et gazière de la Saskatchewan est la deuxième plus importante au pays, la ministre ne cache pas ses inquiétudes. C’est normal. On regarde la situation, on observe ce qu’il va se passer et on espère que c’est un phénomène à court terme.

Depuis quelques semaines, les prix du pétrole ont chuté pour diverses raisons, comme le coronavirus, les turbulences économiques et les craintes des investisseurs, mais lundi matin, la décision de l’Arabie saoudite d'imposer une forte baisse à ses prix a fait chuter les cours du pétrole de près de 20 %.

Il s’agit de la chute la plus importante depuis la guerre du Golfe, en 1991.

Selon Bronwyn Eyre, il est encore trop tôt pour déterminer quels seront les impacts dans la province, que ce soit à court, à moyen ou à long terme.

Quoi qu’il en soit, cet effondrement du marché survient neuf jours avant que le Parti saskatchewanais du premier ministre Scott Moe dépose un budget qui doit être équilibré, tel que promis.

Bronwyn Eyre assure que la situation ne changera rien quant au dépôt du budget. Cela dit, si la crise pétrolière devait s’étendre, il sera nécessaire d’apporter des ajustements en temps et lieu, précise-t-elle.

L’industrie pétrolière et gazière de la Saskatchewan est la deuxième plus importante au pays. Photo : Reuters / Nick Oxford

Entre la « catastrophe » et l'optimisme modéré

Le vice-doyen de la faculté de génie de l'Université de Regina, Amr Henni, ne prend aucun détour pour commenter la situation. Selon lui, la chute des prix de pétrole n’est rien de moins qu’une catastrophe pour la Saskatchewan. Il anticipe une révision de l'enveloppe budgétaire de la province.

Il faut réviser le prix du pétrole dans le budget. Je suis sûr que c’est 20 dollars de moins [que ce à quoi] on s’attendait, donc il y aura sûrement une révision dans les dépenses budgétaires du gouvernement , dit-il.

Selon Amr Henni, il s'agit d'une catastrophe. Photo : Radio-Canada / Patrick Foucault

De son côté, Brad Herald, le vice-président des opérations de l’Ouest canadien de l’Association canadienne des producteurs pétroliers, fait preuve d’un peu plus d’optimisme que M. Henni.

Je pense que nous sommes un secteur très résilient. Nous sommes habitués aux défis, et nous ne sommes pas dans la même situation qu’il y a cinq ans où nous avions des prix et des structures de coûts élevés. Nous allons surmonter ces défis.

En terminant, la ministre Bronwyn Eyre assure que le gouvernement tente de diversifier son économie et ses sources de revenus pour faire face à ce marché instable.

Avec les informations d’Aimée Lemieux et d’Étienne Ravary-Ouellet