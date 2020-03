Une deuxième intervenante de la DPJ agressée en quelques mois en Abitibi-Témiscamingue

Deux intervenants de la Direction de la protection de la jeunesse et des agents correctionnels étaient présents lors de la rencontre, qui s'est tenue dans le parloir communautaire.

Dans un courriel, une responsable des communications du ministère explique qu' en cours de rencontre, la personne incarcérée s’est soudainement désorganisée, giflant l’un des intervenants et tentant de poursuivre l’agression. Les agents de services correctionnels, qui assuraient une surveillance directe, sont aussitôt intervenus pour contrôler la personne incarcérée et porter assistance aux visiteurs .

Comment protéger les intervenants de la DPJ ?

Il s'agit du deuxième événement violent envers une intervenante de la DPJ en quelques mois en Abitibi-Témiscamingue. Une intervenante avait reçu un coup de poing au visage au Palais de justice de Val-d'Or en juillet dernier.

C'est certain que ça nous inquiète, admet la Claudie Beaudoin, représentante nationale pour l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, surtout cet événement-là. On s'attend à ce que se soit un milieu sécurisé. De façon générale, oui c'est quelque chose qui nous interpelle beaucoup, parce qu'on sait que les intervenants vont souvent à domicile, domiciles qui parfois ne sont pas en ville et on sait que la couverture cellulaire n'est pas bonne partout.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux assure prendre la situation très au sérieux. Tous les employés de la Direction de la protection de la jeunesse ont reçu une formation sur l’intervention thérapeutique en contexte d’agressivité.

Un Guide des pratiques sécuritaires a aussi été élaboré en avril 2019. On y retrouve des conseils pratiques pour éviter de se mettre en danger.

Je vais vous donner des exemples : on va intervenir à deux, on va mettre deux intervenants. S'il y a des risques, on n'ira pas à domicile, on va faire venir les gens au bureau, on va utiliser des agents de sécurité, on n'hésite pas, et en dernier recours, on va utiliser assez régulièrement la Sûreté du Québec aussi. Donald Vallières, DPJ de l'Abitibi-Témiscamingue

La violence verbale, «très fréquente»

La violence physique contre des intervenants de la DPJ demeure rare, selon le syndicat et la direction. La violence psychologique est cependant «très fréquente», de l'aveu même du directeur de la protection de la jeunesse.

Je ne vous apprendrai rien qu'au niveau des réseaux sociaux particulièrement, il y a beaucoup de violence qui est faite au niveau des intervenants. On va régulièrement même nommer les gens, faire des attaques personnelles sur les réseaux sociaux. Mais aussi directement avec les intervenants : des insultes, des menaces. Oui, c'est assez fréquent, très fréquent la violence psychologique.

Des situations qui sont aussi observées par les représentants syndicaux. Même que ça en devient un peu banalisé, parce que des fois les gens se disent "c'est normal, on est dans un milieu comme ça, les gens ne sont pas toujours contents", mais justement, il ne faut pas que se soit banalisé, parce qu'une menace verbale, on ne sait pas quand ça peut devenir une menace physique. Donc, ça doit être dénoncé continuellement , conclut la représentante de l'APTS, Claudie Beaudoin.