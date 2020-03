Les producteurs de lait de la région veulent des programmes plus adaptés à leur réalité

Les producteurs de lait de la Gaspésie et des Îles espèrent une bonification des programmes agricoles provinciaux afin qu’ils tiennent compte des particularités des régions éloignées et dévitalisées. La région ne compte plus que 14 producteurs laitiers.

C'est un des points qui sont ressortis lundi à New Richmond, où les producteurs laitiers étaient rassemblés pour leur assemblée générale annuelle.

Les producteurs de lait de la Gaspésie et des îles réunis en assemblée générale annuelle à New Richmond Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Le président des Producteurs de lait du Québec, Bruno Letendre, a d’ailleurs encouragé les producteurs gaspésiens à écrire une résolution en ce sens.

Selon lui, certaines régions plus centrales au Québec n'ont pas besoin d'autant d'appui que les producteurs gaspésiens, madelinots ou de l'Abitibi-Témincasmingue parce que leurs coûts de production et de transport sont souvent plus élevés en raison de la distance.

Déjà, des programmes développés avec cette vision ont fait leurs preuves, selon M. Barriault. En 2019, un programme a été créé pour offrir en priorité des quotas aux agriculteurs de Gaspésie-Les Îles et à ceux de l'Abitibi-Témiscamingue.

Selon Normand Barriault, il est parfois difficile pour certaines fermes gaspésiennes de prendre de l'expansion par rapport à celles des autres régions.

Des vaches sur une ferme laitière du Québec. (archives) Photo : Radio-Canada

Ce programme de priorité de quota régional, en place depuis neuf mois, représente un avantage, selon lui. Il nous priorise sur un certain volume de quotas pour se garder une certaine vitalité dans notre région pour avoir un minimum de producteurs actifs et pouvoir prendre de la croissance , estime-t-il.

Depuis juillet 2019, 45 kilos de quota ont été réservés exclusivement aux producteurs de lait gaspésiens. Ce programme n'est pas étranger au fait que le nombre de quotas moyen par producteur gaspésien a augmenté de 13 % entre 2018 et 2019. Ce qui a permis à certains producteurs de rentabiliser, par exemple, les achats de robots de traite qui n'étaient pas encore utilisés à la capacité maximale (en passant de 43,71 kg à 49,61 kg).

Espoir du côté du programme d'aide au démarrage d'entreprises laitières

Les producteurs de lait attendent que la Régie des marchés agricoles accepte la bonification du programme d'aide au démarrage d'entreprises laitières.

Les vaches qui produisent le lait dont est issu le fromage Pied-de-Vent, aux Îles-de-la-Madeleine Photo : courtoisie Dominique Arseneau

Selon M. Barriault, ce programme pourrait attirer de nouveaux joueurs dans l'industrie laitière. Il indique que deux personnes étaient intéressées à se lancer dans la production laitière dans la Baie-des-Chaleurs.

On a deux prospects , mentionne-t-il. Ils doivent trouver une ferme et boucler le financement. On espère une concrétisation pour 2020-2021.

Le syndicat régional là pour rester

Par ailleurs, un enjeu a davantage soulevé les passions aujourd'hui. La question concernait le maintien ou non d’un syndicat local Gaspésie—Les Îles pour les producteurs, même s'ils ne sont plus que quatorze.

Le président québécois, Bruno Letendre, avait soulevé la question plus tôt cet hiver avec le président régional.

Les producteurs de lait gaspésiens ont clairement fait savoir aujourd'hui que pour l'instant, ils voulaient garder leur syndicat local et ne souhaitaient pas de fusion avec le Bas-Saint-Laurent.

Le président régional explique que d'autres secteurs de productions ont fusionné dans le passé et que les résultats n'ont pas été positifs.

Plus tu t’éloignes de ta base, plus les membres ont un sentiment d’isolement , argumente-t-il.

Plusieurs agriculteurs ont pris la parole à ce sujet, craignant que les particularités gaspésiennes ne soient pas respectées.

Avec les informations d'Isabelle Larose