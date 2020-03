Le Grand Sudbury se prépare à l’arrivée probable du COVID-19

Près de 150 leaders communautaires du Grand Sudbury, issus des secteurs de la santé et de l’éducation, notamment, se sont réunis lundi pour élaborer des plans afin de répondre aux risques de propagation du COVID-19 dans le Nord, qui ne compte aucun cas pour l'instant.

Santé publique Sudbury et districts a invité une foule d’organismes de la région à se concerter pour consolider leurs efforts.

Les participants à l’atelier de lundi ont d’abord eu droit à des explications pour comprendre le virus et ce qui explique la commotion qu’il provoque à travers le monde.

Penny Sutcliffe, médecin-hygiéniste et directrice générale de Santé publique Sudbury et districts, explique que les scientifiques continuent d'en apprendre sur le COVID-19, notamment sur la façon dont il est transmis, et que la population n'a pas d'immunité naturelle qui pourrait bloquer la contamination.

Le but d'aujourd'hui n'était de déterminer toutes les réponses , affime Mme Sutcliffe. Vraiment c'était pour soulever tout les enjeux pour ensuite être capable de travailler ensemble.

Penny Sutcliffe admet qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Photo : Radio-Canada / Mathieu Gregoire

Mme Sutcliffe précise qu'en cas d'épidémie dans la région, Santé publique Sudbury et districts transmettra à la population et aux organismes les directives provenant de la province. Ça va être à nous d'être une ressource pour aider les autres organisations.

Après les explications, les participants se sont divisés en groupes selon leur secteur d’activité afin d'élaborer des plans d’action basés sur quatre scénarios soumis par le bureau de santé publique.

Exemple de scénario Trois cas sont confirmés à Sudbury : un aîné en maison de soins de longue durée, un étudiant international sans famille ici et un élève de l’élémentaire. Quels rôles devrait assumer chaque organisation impliquée?

Paul de la Riva, directeur des communications pour le Conseil scolaire catholique Nouvelon, souligne qu’il est important d’avoir une vision d’ensemble. Nous sommes tous interreliés, bien que nous opérons chacun dans notre propre domaine.

Si jamais on devait avoir une contagion à Sudbury, la contagion ne serait pas limitée à un seul partenaire. Paul de la Riva, directeur des communications pour le Conseil scolaire catholique Nouvelon

Il rappelle que les institutions de la région ont déjà un plan en cas de pandémie, développé notamment grâce à l’expérience retirée des épidémies du SRAS et de la grippe H1N1. On doit le déployer par rapport à la conciergerie, le transport scolaire, le fonctionnement des écoles.

Paul de la Riva souhaite que les conseils scolaires de la région puissent avoir en main un plan d'action et de communication détaillé et qui puissent être adapté à la réalité de chacun. Photo : Radio-Canada

M. de la Riva croit qu’il était important que les acteurs se rencontrent en personne malgré l’existence de plans d’action.

Revoir un peu qui prend en main les communications, qui dirigent tout le processus d'encadrement. Pour nous c’est important que le service de santé publique de Sudbury tienne son rôle de leadership.

L’hôpital Horizon Santé-Nord (HSN) travaille en parallèle à la mise sur pied d’une clinique désignée.

Dominic Giroux, le PDG d'Horizon Santé-Nord lors de la rencontre de lundi. Photo : Radio-Canada / Mathieu Gregoire

Le président-directeur général d' HSNHorizon Santé-Nord , Dominic Giroux, a indiqué lundi que le ministère de la Santé lui a demandé de remettre un plan dans ce sens d’ici mercredi midi.

La réalité des communautés rurales

En après-midi, les leaders communautaires ont de nouveau réfléchi à des plans d'action pour des scénarios hypothétiques, mais cette fois en se regroupant selon leur situation géographique.

Un cas d’infection, par exemple, dans une école de Chapleau, pourrait une réponse bien différente d’un cas à Sudbury ou dans une communauté autochtone.

La directrice de la santé de la Première Nation de Mattagami, Eileen Boissoneau, affirme qu’il était important pour elle et sa communauté qu’elle en apprenne plus au sujet du COVID-19.

Eileen Boissoneau a fait deux heures de route pour assister à la rencontre, pour être en mesure de bien informer sa communauté au sujet du COVID-19. Photo : Radio-Canada / Mathieu Grégoire

Nous avons des membres de la communauté qui voyagent beaucoup. Nous voulons les sensibiliser. Eileen Boissoneau, directrice de la santé de la Première Nation de Mattagami,

La communication pourrait être un enjeu clé , ajoute Mme Boissoneau. Nous avons de petites communautés. Nous n’avons pas de radio. On a les réseaux sociaux et le bouche-à-oreille.

Avec les informations de Mathieu Grégoire