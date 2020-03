Grande-Rivière offrira une aide financière à ses sinistrés

Une rencontre d'information a été organisée lundi après-midi, suivie de rencontres individuelles afin de permettre à la Municipalité de bien évaluer les besoins psychologiques et matériels de chaque personne.

De l'aide psychosociale et des vêtements ont également été offerts aux sinistrés.

La Municipalité a organisé une rencontre d'information pour les sinistrés lundi après-midi, à la bibliothèque municipale de Grande-Rivière. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Le maire de Grande-Rivière, Gino Cyr, précise aussi qu'une campagne de sociofinancement sera lancée lundi soir, avec l'objectif d'amasser 32 000 $.

On sait qu'on n'a pas beaucoup de logements disponibles, mais dans l'éventualité où des gens n'ont pas d'assurances et veulent se reloger, cet argent-là pourrait servir aux électroménagers , précise le maire.

Des citoyens de Grande-Rivière ont donné des vêtements pour venir en aide aux sinistrés. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Par ailleurs, l'aide d'urgence offerte par la Croix-Rouge a pu être prolongée grâce à une entente avec la Municipalité.

On parle d'une intervention de 72 heures, donc à partir de vendredi, les gens ont reçu de l'argent pour se nourrir, aller chercher des vêtements et de l'hébergement. On a communiqué avec la Croix-Rouge et avec la Ville, il y a la possibilité d'avoir un accompagnement additionnel de dix jours. Par contre, au niveau monétaire, c'est à la charge de la Municipalité , indique M. Cyr.

On est une petite municipalité. Ce n'était pas nécessairement prévu au budget, c'est une des raisons pour laquelle on fait une campagne de sociofinancement. On va mettre des mesures en place, mais on ne pourra pas assumer à long terme. Gino Cyr, maire de Grande-Rivière

L'une des sinistrées, Marlène Collin, espère notamment trouver un nouveau logement rapidement.

Celle qui résidait dans l'immeuble incendié depuis près de huit ans a passé la fin de semaine au Motel Chandler, mais loge maintenant au Gîte À Milie, de façon temporaire.

Marlène Collin résidait depuis près de huit ans dans l'immeuble qui a été détruit par les flammes le 6 mars 2020. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

C'est pas facile, on a tout perdu. On perd tous nos souvenirs. Marlène Collin, sinistrée

Mme Collin a aussi perdu deux chats dans l'incendie. Malgré le deuil et le stress, elle demeure tout de même positive.

On est fatigués. Moi, j'ai un appareil pour l'apnée du sommeil et ça fait trois jours que je ne l'ai pas mis... je suis fatiguée. On prend ça un jour à la fois et on va s'en sortir comme d'habitude, c'est une mauvaise épreuve à passer , assure-t-elle.

L'incendie a coûté la vie à une résidente qui tentait de se sauver de l'immeuble en flammes.

Avec les informations de Martin Toulgoat