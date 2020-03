Des élèves de Laurier mènent un combat contre le changement climatique

C’est un mouvement qui prend de plus en plus d’ampleur dans les dernières années : réduire le montant de déchets qu’on produit, afin d’éventuellement avoir un mode de vie « zéro déchet ». Ce n’est pas une mince tâche, mais c’est exactement ce qu'Amy Gudmundson et Clara L’heureux, deux élèves du secondaire, tentent de faire à l’École Jours de Plaine à Laurier.

Depuis maintenant quelques mois, les élèves de l’école de Laurier sont encouragés à réduire leur empreinte écologique en utilisant des contenants réutilisables pour leurs dîners et en évitant les produits suremballés.

Si Amy et Clara mènent maintenant ce projet, c’est grâce à un module d’écologie dans leur cours de géographie, enseignée par Yolande Legré. Le tout a commencé comme un travail d’école typique, mais les élèves ont décidé d’aller plus loin et de lancer le défi zéro déchet à toute l’école.

J'étais dans un esprit de projet vraiment classique où elles me font une présentation. J'étais vraiment surprise parce qu’elles ont donné une envergure à ce projet , dit Mme Legré.

En février, les filles ont organisé une semaine zéro déchet dans leur école durant laquelle elles ont animé des présentations pour leurs pairs. Elles ont encouragé les élèves à changer leurs habitudes et remplacer les plastiques à usage unique avec des matériaux réutilisables.

Depuis, le projet zéro déchet perdure. Des pancartes, créées par les élèves dans le cadre de la semaine zéro déchets, sont affichées dans les couloirs afin d’encourager tout le monde à continuer les efforts.

Ce qui a impressionné Mme Legré, c'est la méthode scientifique avec laquelle les filles ont abordé le projet.

Elles ont fait des relevés d'abord, elles ont pesé [les déchets] et puis elles ont vu l’impact que leurs activités et l’engagement des élèves ont eu.

À la fin de la première journée, Amy et Clara avaient déjà remarqué une diminution de 50 % dans les déchets de l’école.

Selon Amy, le fait de vivre dans une petite communauté a contribué au succès de leur projet : L’opportunité au rural est que notre communauté scolaire est très petite donc est très vivante, comme une famille. Et donc, ça a été très facile de juste dire ‘’hey, on veut organiser un projet.’’

En raison de cette proximité, leurs camarades se sont beaucoup intéressés à leur projet.

Ils étaient vraiment excités et engagés dans nos activités. On pouvait voir qu’ils comprenaient ce qu’on disait et qu’ils voulaient aider, explique , Clara.

Les élèves de l'École Jours de Plaine sont encouragés à utiliser des contenants réutilisables et de mettre leurs pelures de fruits au compost. Photo : Radio-Canada / Rosalie Loiselle

Et cela ne s’arrêtera pas là. Amy et Clara prévoient déjà leur prochain test au printemps.

Nous prévoyons en avril faire un deuxième test pour voir l’impact, si ça a eu un grand impact permanent , dit Amy.

Dans le cadre de la semaine zéro déchet, les filles ont aussi dévoilé la mascotte du projet, que les élèves ont pu nommer eux-mêmes : Bob l’otarie.

On a choisi une otarie parce que c’est un animal qui est très affecté par la pollution de la mer et par le changement climatique , détaille Clara, qui a elle-même dessiné la mascotte.

Amy Gudmundson et Clara L'heureux ont choisi une otarie comme mascotte pour leur projet zéro déchet. Photo : Radio-Canada / Rosalie Loiselle

Si le projet va bien pour l’instant, les filles avouent qu'il n’est pas sans ses défis.

On sait que zéro déchet est un objectif et non une réalité, parce que dans notre monde on ne peut jamais avoir zéro déchet complètement , affirme Amy.

Depuis trois ans, Amy Gudmundson mène un projet de vermicompostage à son école. Photo : Radio-Canada / Rosalie Loiselle

Les filles espèrent voir le projet zéro déchet continuer à progresser autant que le projet de vermicompostage de l’école, aussi mené par Amy.

Depuis trois ans, elle place des bocaux dans chaque salle de classe afin que les élèves y jettent leurs pelures de fruits et légumes. À la fin de chaque semaine, elle ramasse le tout pour nourrir des vers qu’elle garde dans un bac dans une salle de classe.

Chaque année, elle fait une présentation aux élèves pour leur apprendre plus au sujet du vermicompostage.