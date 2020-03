L’échec de la relance d’Air Saguenay inquiète des pourvoyeurs

Air Saguenay était le principal transporteur aérien pour les pourvoiries de la région.

L'arrêt de ses activités à l'automne 2019 laisse un vide dans le transport aérien de brousse sur la Côte-Nord.

On se retrouve avec la disparition d'un quasi-monopole en Basse-Côte-Nord. Il n’y avait pas d'autres joueurs dans l'Est pour les services d'hydravion.

Selon le PDGprésident-directeur général de la Fédération des pourvoyeurs du Québec, Marc Plourde, le vide laissé par Air Saguenay pourrait mettre en péril la saison 2020 de pourvoyeurs nord-côtiers.

L'automne dernier, d'anciens employés du transporteur aérien avaient développé le projet de fonder une coopérative pour relancer Air Saguenay. La semaine dernière, ils ont annoncé abandonner l'initiative prétextant des coûts d'assurances trop élevés pour opérer la compagnie.

Entre 2010 et 2019, la compagnie avait été touchée par trois accidents mortels. Ces accidents, combinés à la fin de la chasse sportive aux caribous en 2018, avaient fait passé le chiffre d'affaires de la compagnie de 10 millions à 3,8 millions de dollars et sa flotte d'avions, d'une trentaine à une douzaine.

L'automne dernier, la compagnie mettait ses actifs en vente.

Le transporteur aérien Air BCN Express a déjà conclu des ententes avec deux pourvoiries nord-côtières pour reprendre le service de transport aérien jusque là assuré par Air Saguenay.

Le président d'Air BCN Express, Marcel Deschamps, estime que sa compagnie pourrait assurer le service pour la douzaine de pourvoiries de la Côte-Nord si le gouvernement lui consentait un prêt garanti d’une valeur de 3 à 6 millions de dollars. Avec une telle somme, l’entreprise pourrait acheter et préparer jusqu'à deux appareils amphibies de type Cessna Caravan.

On est en train de négocier pour acheter un deuxième appareil pour servir d'autres pourvoyeurs, mais pour acheter cet appareil-là ça prend du financement et on aimerait ça avoir des prêts garantis par le gouvernement pour nous aider à acheter le deuxième appareil.

Marcel Deschamps, président, Air BCN Express