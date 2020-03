COVID-19: comment les écoles manitobaines se préparent à une éventuelle fermeture?

Comment réagiraient les écoles manitobaines si le gouvernement manitobain ordonnait la fermeture temporaire des écoles à cause de la COVID-19, comme c'est le cas en Italie et dans certaines régions de France? Des divisions scolaires de la province se disent fin prêtes à faire face à un tel scénario.

À la Division scolaire franco-manitobaine ( DSFMDivsion scolaire franco-manitobaine ), le directeur général, Alain Laberge, affirme que le scénario d'une probable fermeture temporaire des écoles a été abordé par les responsables.

Il dit que dès que l'épidémie a pris de l'ampleur dans le monde, la direction a immédiatement convoqué ses équipes afin de voir quel plan il faudrait élaborer à court et à moyen terme.

La première étape consistait à ne pas envoyer de signaux de panique à nos écoles. Il est très important d'être bien préparé, mais je pense qu'il est également très important d'être bien sensibilisé , souligne Alain Laberge. Selon lui, le plan de la DSFMDivsion scolaire franco-manitobaine dépendrait toutefois de la durée d'une fermeture éventuelle.

Le directeur général de la Division scolaire franco-manitobaine, Alain Laberge. Photo : Radio-Canada

Si on fermait les écoles pour une semaine, ce n’est pas grand-chose, mais nous avons un programme chargé, de la maternelle à la 12e année. Ceci étant dit, on ne pourrait pas demander aux parents de se substituer aux enseignants. Alors l'accent serait mis sur des travaux de révision et de rattrapage, par exemple beaucoup de lectures que les jeunes pourraient faire à la maison , indique-t-il.

Dans le cas d'une fermeture prolongée, Alain Laberge affirme que la DSFMDivsion scolaire franco-manitobaine pourrait demander au ministère de l'Éducation la possibilité de poursuivre l'année scolaire jusqu'au mois de juillet.

De son côté, la Division scolaire de Winnipeg explique qu'elle dispose de diverses options pour continuer à fournir des programmes scolaires dans le cas d'un tel scénario. La division, qui n'en dit pas davantage, ajoute que des informations seront communiquées aux parents à ce sujet au moment opportun.

Le directeur de la Divsion scolaire Louis-Riel, Christian Michalik, dit que la question fait aussi l'objet de discussions au sein de la division, quand bien même la décision de fermer les écoles reviendrait à la province. Il assure que si cela devait se produire, la division scolaire a tiré les leçons du passé.

Nous étions plusieurs divisions scolaires présentes pendant la crise du virus H1N1. On avait pas fermé d'école, mais on avait mis en place une stratégie en ce qui a trait à une inquiétude quant à un virus. Nous avons appris de ça et nous allons évaluer une stratégie en s'inspirant de ce que nous avions appris à l'époque , explique-t-il.

Le directeur général de la Division scolaire Louis Riel, Christian Michalik Photo : Radio-Canada

Il dit que la division a appris notamment à analyser les données par rapport aux absences pour cause de maladies. Sur cette question, nous sommes, par exemple, en train d'étudier ces données.

Christian Michalik reconnaît que si les écoles devaient être fermées au Manitoba, ce serait une situation qui exigerait un énorme sacrifice de la part de tout monde. Alors, avant de prendre une telle décision, il faut être certain que ce soit nécessaire , estime-t-il.

Mesures de précaution et sensibilisation

Pour l'heure, les divisions scolaires ont renforcé les mesures de précaution, comme demander aux élèves de se laver plus fréquemment les mains ou encore éviter de se donner la main.

La DSFM affirme que l'hygiène a été accrue dans l'ensemble de ses établissements. On veut s'assurer que les écoles sont bien entretenues. On prépare aussi nos directions à être à l'affût de signes avant-coureurs de la maladie parce que l'école est un nid où la contagion peut facilement éclore , note Alain Laberge.

Les écoles ont renforcé les régles d'hygiène comme se laver fréquemment les mains.. Photo : iStock / Alex Raths

La Divison scolaire de Winnipeg dit avoir aussi mis en place des protocoles de nettoyage supplémentaires dans ses écoles.

Le sujet du virus s'est aussi invité dans certaines cours de récréation... et parfois de manière inattendue.

Chez les plus jeunes, on a vu des enfants qui, au lieu de jouer au jeu de poursuite (tag), jouaient au coronavirus. On leur alors expliquer que, même si de leur point de vue cela peut sembler drôle, ce n'est pas un terme approprié à utiliser , souligne Alain Laberge.

D'où l'importance, selon lui, de faire de la sensibilisation pour déconstruire les préjugés et en même temps apaiser l'anxiété, notamment auprès des élèves les plus âgés qui se posent beaucoup de questions par rapport à l'épidémie.

Dans nos écoles, on fait des cours de sciences et d'histoire. Ils savent donc que plusieurs personnes sont décédées par exemple pendant la grippe espagnole. Alors, on met les choses en contexte, en leur expliquant que l'hygiène n'était pas la même à cette époque et que les animaux cohabitaient avec les humains dans les rues par exemple. On tente de dédramatiser , note Alain Laberge.

Pour sa part, la Division scolaire de Winnipeg exhorte les parents à rester informés par rapport à la Covid-19 et à écouter les préoccupations de leurs enfants afin qu'ils puissent les rassurer sur la base de faits.

À noter qu'au Canada, aucun cas de COVID-19 n'est encore apparu dans une école primaire ou secondaire. Au Manitoba, les autorités sanitaires ne rapportent aucun cas confirmé dans la province.