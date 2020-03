Budget 2020-2021 du Québec : l’Outaouais a de grandes attentes

Les attentes sont au rendez-vous, notamment dans les dossiers de l’industrie forestière, des services médicaux, de la transition énergétique et des transports en commun.

Pour le maire de Thurso, Benoit Lauzon, l’aide de 5,3 millions de dollars que le gouvernement du Québec a apporté aux entreprises forestières de l’Outaouais et des Laurentides, fin novembre dernier, doit être reconduite pour la prochaine année forestière.

Benoit Lauzon espère que des fonds pour amener du transport en commun vers Thurso, et pour soutenir l'industrie forestière, se trouveront dans le prochain budget. Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

Ce qui avait été mis en place, c'était pour trois mois. Maintenant, ça prend des engagements pour un an au complet. On parle de 30 $ du mètre cube, qui peut représenter une dizaine de millions de dollars , avance M. Lauzon.

Selon lui, ces fonds serviraient surtout à s'assurer que les papetières, les scieries, et les opérations forestières en Outaouais puissent entamer la nouvelle saison, qui débutera dès le mois d’avril.

Si on veut que ces gens-là rentrent en forêt, il faut venir les aider. Benoit Lauzon, maire de Thurso

Le maire de Thurso espère aussi que le gouvernement révisera le régime forestier mis en place en avril 2013. On le sait et on le dit depuis le début que c'est le régime forestier [... ] qui est venu impacter l'industrie forestière en Outaouais, étant donné qu’on a une forêt mixte. C'est un statut particulier au niveau forestier qu'on a ici, et ça, il faut le regarder , lance l’élu.

Le transport en commun en milieu rural

Le maire de Thurso espère aussi que le budget québécois 2020-2021 privilégiera le transport en commun vers les municipalités plus rurales. Le directeur général du Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais ( CREDDOConseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais ), Benoit Delage, partage ce point de vue.

Pour M. Delage, le transport en commun est l'action qui est la plus payante en termes de transition énergétique .

Le directeur général du CREDDO soutient que « le gouvernement de la CAQ nous a promis des gestes significatifs pour la prochaine année et les attentes sont très grandes par rapport à l'environnement » (archives). Photo : Radio-Canada / Vanessa Costa

Il soutient que les gens de l'Outaouais payent 5 ¢ du litre pour la transition énergétique , en ajoutant que les résidents de l’Outaouais se doivent de retrouver cet argent-là et de s’assurer qu’on pourrait avoir notre part pour assurer la transition énergétique .

Il faut avoir une vision pour les régions qui sont dépendantes de la voiture, et qui se font imposer une tarification qui pourrait leur faire mal. Benoit Delage, directeur général du CREDDO

Ici on parle beaucoup du tramway de l'ouest de Gatineau, mais il ne faut pas oublier les régions, les autres MRC Municipalités régionales de comté qui ont besoin d'assurer la transition. Pour la MRCMunicipalités régionales de comté du Pontiac [... ] ils payent environ 800 000 $ en taxe carbone pour une municipalité qui ne pourra pas profiter du train léger , a lancé M. Delage.

Un statut particulier pour les organismes médicaux du Pontiac

Du côté du Pontiac, Josey Bouchard se croise les doigts pour que dans le budget, on voie des choses pour notre petit coin de pays .

La porte-parole du groupe citoyen « La Voix du Pontiac » dit appuyer sans réserve ce que la MRC Municipalités régionales de comté a voté, donc demander que le Pontiac ait un statut particulier et de cette façon faire en sorte que les infirmières soient en parité salariale avec l'Ontario , a-t-elle déclaré.

Josey Bouchard est la porte-parole du groupe citoyen « La Voix du Pontiac » (archives). Photo : Radio-Canada / Yasmine Mehdi

On a des infirmières très précieuses — elles sont bilingues — comprenez que tout le monde voudrait mettre le grappin dessus , affirme Mme Bouchard, en ajoutant que si une parité salariale avec les infirmières ontariennes était atteinte, ce serait une petite bouffée d'oxygène pour notre hôpital ici, et également la clinique et le CLSC Centre local de services communautaires de Fort-Coulonge .

La parité avec l’Ontario aurait aussi un deuxième volet, selon Mme Bouchard, soit celui de l’organisation du travail. C'était une des revendications des infirmières d'avoir des quotas de patients. Ça prend les deux volets pour venir soutenir les gens qui sont en place [... ] pour assurer d'offrir des soins de qualité , dit la porte-parole.

Cette dernière espère aussi que le budget apportera des solutions au problème de la découverture ambulancière que connaît présentement Shawville.

La coopérative des ambulanciers a fait des demandes d’avoir un certain nombre heures supplémentaires pour s’assurer qu'il y a toujours deux ambulances à Shawville , a-t-elle rapporté. Selon Mme Bouchard, il arrive qu’une ambulance en déplacement de patient engendre des délais d'attente démesurés.

Pour la représentante de La Voix du Pontiac, c'est la moindre de choses de s’assurer qu'il y ait des services partout dans la région qui fonctionnent .

Avec les informations de Laurie Trudel, Fiona Collienne et Antoine Trépanier