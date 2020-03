Marc Devigne, un Franco-Manitobain sur la scène de La Voix

Interprétant avec beaucoup d’émotion la chanson À fleur de toi de Vitaa et Slimane, Marc Devigne a vu les fauteuils de la chanteuse Coeur de pirate et de Garou se retourner pour lui. Alors qu’il était tenté de se joindre à l’équipe de Coeur de pirate, l’homme de 35 ans a choisi de prêter allégeance à Garou.

Je me rappelle de quand j’étais jeune, j’écoutais beaucoup [la comédie musicale] Notre-Dame de Paris et ses chansons , raconte Marc Devigne.

C’était vraiment difficile parce que Coeur de pirate, elle était vraiment sincère. Mais finalement, Garou a dit qu’il n’y avait qu’une place qui restait dans son équipe et puis qu’il attendait une voix comme la mienne. Alors je me sentais à ma place, je me sentais bien accueilli.

Même s’il est inconnu du public québécois, Marc Devigne est un habitué de la scène et du plateau de tournage, ayant déjà participé à plusieurs comédies musicales et films en anglais, dont The Full Monty de Terrence McNally, Strike! de Danny Schur, le film de la société cinématographique Miramax The Lookout, et la série Shadowlands.

Le ténor n’est pas non plus en milieu inconnu en participant à un concours de chant télévisé. En 2003, il était classé parmi les 12 meilleurs chanteurs de l’émission Canadian Idol.

C’est drôle, parce que je m’étais dit que jamais je ne ferais une autre compétition du genre téléréalité, mais vraiment, dans le contexte de La Voix, c’est vraiment quelque chose d’un peu différent , explique Marc.

Marc Devigne passe son audition à l'aveugle pour les juges de La Voix (de gauche à droite : Pierre Lapointe, Marc Déry, Coeur de pirate et Garou). Photo : OSA Images

[La Voix] me permet de me présenter comme un artiste, comme un soliste , dit l’homme originaire de Saint-Boniface. « Se présenter sur scène comme soliste, comme un artiste, et chanter en français, ce sont des choses qui sont importantes pour moi. »

« Dans mon parcours, ça n’a pas toujours été le cas. Je me cachais dans les formats de groupe. Mais le format d’une émission comme La Voix, me permet de me présenter comme moi, comme Marc. »

Le chanteur affirme également que son identité est beaucoup plus fermement ancrée qu’elle ne l’était auparavant.

Je me sens plus solide dans mon identité, ce qui est vraiment important pour me présenter sur scène et dans des émissions comme ça. Je me sentais beaucoup plus prêt cette fois-ci que je ne l’étais pour Canadian Idol.

Il sera en compétition à compter du 15 mars avec les sept autres membres de l’équipe de Garou, dont une autre habituée de la téléréalité, l’ancienne chanteuse de Star Académie, Suzie Villeneuve.