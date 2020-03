La GRC continuera d'utiliser la reconnaissance faciale; le NPD veut un moratoire

Dans un courriel transmis à CBC News, la GRC a précisé que notre évaluation de la poursuite de l'utilisation de cette technologie, et particulièrement de [celle de] Clearview AI, se poursuit .

Pendant ce temps, en raison des aspects délicats liés à la technologie de reconnaissance faciale, nous ne l'utiliserons que dans des circonstances très limitées et spécifiques. La GRC n'emploiera la reconnaissance faciale, comme celle de Clearview AI, que dans des circonstances d'identification des victimes lors d'enquêtes sur l'exploitation sexuelle des enfants, ou dans des circonstances où des vies sont menacées, ou si les risques de blessures sont importants , a ajouté la police fédérale.

Les inquiétudes liées à l'utilisation du logiciel de Clearview AI ont pris de l'ampleur, plus tôt cette année, après qu'une enquête du New York Times eut révélé que le logiciel en question avait extrait plus de trois milliards de photos sur des sites publics comme Facebook et Instagram, en transformant le tout en une base de données utilisée par plus de 600 services policiers et autres agences de services de sécurité aux États-Unis, au Canada et ailleurs.

Après des révélations voulant que la liste de clients de l'entreprise avait été piratée, la GRC a publié un communiqué, à la fin du mois dernier, où elle confirmait qu'elle avait utilisé cette technologie au cours, minimalement, des quatre mois précédents. Cette admission faisait suite à plusieurs semaines de dénégations.

Au dire de la GRC, son département s'occupant de lutter contre l'exploitation des enfants a utilisé le logiciel pendant environ quatre mois, ce qui a permis de sauver deux enfants.

Lundi, un porte-parole a précisé que six licences temporaires du programme avaient été utilisées par des unités de la GRC qui se concentrent sur des enquêtes criminelles , ce qui pourrait faire référence à presque toutes les unités de la police fédérale.

Ces licences temporaires ont été utilisées pour évaluer le potentiel [du logiciel] dans un contexte d'enquête criminelle, ou pour faire progresser une enquête, a précisé la porte-parole de la GRC, Catherine Fortin, dans la lettre transmise lundi.

La puissante technologie de Clearview AI peut retrouver des informations personnelles, notamment le nom d'une personne, son numéro de téléphone, son adresse ou encore son emploi, et cela, en ne s'appuyant que sur une photo.

Moratoire exigé

Lundi, toujours, le député néo-démocrate Charlie Angus a réitéré son appel auprès du gouvernement libéral fédéral, pour que celui-ci impose un moratoire sur l'utilisation commerciale, privée et publique du logiciel de Clearview AI dans l'espace public, jusqu'à ce que le commissaire à la protection de la vie privée, Daniel Therrien, termine son enquête sur l'entreprise.

Le Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des renseignements personnels et de l'éthique, à la Chambre des communes, se penchera aussi sur la question, tout comme trois homologues provinciaux du commissaire Therrien.

Aux États-Unis, plusieurs municipalités ont interdit l'utilisation de logiciels de reconnaissance faciale similaires. Le gouvernement libéral devrait emboîter le pas, au moins jusqu'à ce que nous sachions si des lois canadiennes ont été violées, ou non , a-t-il déclaré.

Les Canadiens ont droit à ce que leur vie privée soit protégée. Les libéraux doivent cesser de laisser les intérêts des compagnies vendant de nouvelles technologies prendre le pas sur les droits et la vie privée des Canadiens.

Ce logiciel utilisé par la GRC et les forces de police de tout le pays est géré par une société américaine qui a consolidé une base de données de milliards de photos de Canadiennes et Canadiens , a encore soutenu M. Angus. C'est une grave atteinte à la vie privée au Canada. Il incombe au ministre de la Sécurité publique de dire la vérité à la population.

Avec des informations de Catharine Tunney, de CBC News