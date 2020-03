Graves accusations contre O’Neil Junior Aspirot

L’individu aurait commis des actes violents envers une femme de son entourage. Il est notamment accusé de voies de fait ayant causé des lésions, d’agression sexuelle et de séquestration. Devant la gravité des faits allégués, le procureur des poursuites criminelles et pénales s’oppose à la remise en liberté de l’homme de 36 ans, qui doit revenir en cour vendredi.

L'enquête est toujours en cours. Le dossier est toujours sous étude. Je vous confirme que d'autres accusations pourraient être portées contre M. Aspirot d'ici vendredi. Jean-Sébastien Lebel, procureur des poursuites criminelles et pénales

Vers 8 h samedi matin, la police de Saguenay a été appelée par une dame en détresse sur la rue Roussel à Chicoutimi.

Une fois sur place, les policiers ont constaté que la femme était gravement blessée. Celle-ci a été transportée à l’hôpital pour être soignée.

L'accusé, qui s'était enfui de la scène, a été rattrapé par les policiers quelques heures plus tard.

Vers 11 h, on aperçoit l'homme en question donc on procède à l'arrestation. Tout s'est bien déroulé, il n’y a pas eu de résistance , précise le porte-parole du Service de police de Saguenay, Bruno Cormier.

O’Neil Junior Aspirot a l’intention de plaider coupable aux accusations.

Il avait même fait une déclaration incriminante aux policiers et, ce matin, il voulait éviter que la victime subisse d'autres préjudices à subir encore les procédures judiciaires et à témoigner. Donc il veut le plus rapidement possible pouvoir plaider coupable et obtenir sa sentence , explique l’avocat de la défense, Julien Boulianne.

Historique de violence

O’Neil Junior Aspirot a un lourd passé judiciaire. En 2013, il a passé 18 mois derrière les barreaux après avoir plaidé coupable notamment à des accusations de voies de fait.

Considéré comme dangereux, l’homme avait aussi fait l’objet de recherches en 2017 après avoir proféré des menaces de mort.

D'après le reportage de Philippe L'Heureux