Les Oilers ferment les portes de leur vestiaire

À la suite de discussions avec les dirigeants de la Ligue nationale de hockey (LNH) et d’autres formations du circuit, les Oilers ont décidé de fermer les portes de leur vestiaire aux membres des médias. Ils disent ainsi suivre les recommandations des autorités de santé, afin d’éviter une éventuelle propagation de la COVID-19.

Les entrevues avec les joueurs des Oilers se feront maintenant dans le temple de la renommée de l’équipe, la salle où l’entraîneur-chef Dave Tippett rencontre les médias après les entraînements et les matchs.

Les joueurs seront sur une estrade, derrière une table à une bonne distance des journalistes et les entrevues prendront le format conférence de presse, ce qui signifie qu’aucun reporter ne pourra faire d’entrevue un à un avec un joueur.

Cela signifie aussi qu’il y aura moins d’entrevues en français et que le nombre de questions sera limité. Seulement deux joueurs des Oilers s’expriment dans la langue de Molière, Alex Chiasson et Gaëtan Haas.

Ce qui est important, c’est de prendre soin de nous autres et d’écouter les recommandations qui nous sont faites. Ce n'est pas idéal, mais on respecte les décisions qui sont prises pour nous protéger. ALEX CHIASSON, Oilers

Jouer à huis clos?

Samedi, le commissaire de la LNH, Gary Bettman, a mentionné que la ligue n’envisageait pas encore la possibilité de disputer des matchs à huis clos, comme l’ont fait certaines ligues en Europe et comme envisage de le faire la NBA au basketball.

Si la situation changeait, les joueurs devraient se plier à la décision.

On ne veut pas se rendre jusque-là, affirme l’attaquant des Golden Knights de Vegas Jonathan Marchessault. Le hockey, c’est un beau sport et les partisans le rendent encore plus excitant. Ce serait horrible de devoir en arriver là.

Comme les Oilers, qu’ils affrontent lundi soir, les Golden Knights ont décidé de limiter l’accès aux joueurs. Les entrevues ont été faites à l’extérieur du vestiaire de l’équipe.