Senneterre aura sa nouvelle piscine

La Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois a octroyé le contrat pour la construction de cette infrastructure à l'entreprise Constructions Pépin et Fortin de Val-d'Or, au coût de 8,3 millions de dollars.

La nouvelle piscine remplacera les équipements désuets du centre Aqua-Spec, construit en 1953.

La Ville de Senneterre et ses voisines Belcourt et Senneterre-Paroisse participent au financement du projet, qui a nécessité une injonction supplémentaire de 1 million de dollars du gouvernement du Québec en raison d'une hausse des coûts estimés.

Pour Alain Guillemette, directeur général à la CSOB, la nouvelle piscine sera un atout indéniable pour la clientèle scolaire du pôle de Senneterre.

Nos élèves devaient se déplacer en autobus et, à la base, on pourra leur éviter ça, note-t-il. Aussi, on parle d'une piscine de 25 mètres, avec quatre couloirs. On pourra faire des activités plus élaborées, autant au primaire que secondaire. Aussi, ça nous permettra de développer de nouvelles activités scolaires et parascolaires.

Le chantier doit s'amorcer dès ce printemps.