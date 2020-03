Une femme de 39 ans vraisemblablement assassinée à Saint-Ignace

Une femme de 39 ans a été trouvée inconsciente dans une résidence du chemin Saint-Ignace, dimanche matin. Elle a été transportée à l'hôpital, où elle a plus tard succombé à ses blessures.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) mène une enquête sur l'incident, qu'elle traite comme un homicide.

Une autopsie sera pratiquée pour aider la police dans son enquête et pour déterminer la cause exacte de la mort de la femme. On croit qu'il s'agit d'un incident isolé.