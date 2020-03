Un CPE refuse un poste à une éducatrice en représailles pour s’être syndiquée

Le juge a tranché en faveur de l’éducatrice Mélissa Lajoie-Marquis et a ordonné au centre de la petite enfance (CPE) L'Aurore Boréale de reprendre le processus de sélection.

Mélissa Lajoie-Marquis a déposé une plainte contre le CPECentre de la petite enfance L'Aurore Boréale en septembre, alléguant que son employeur avait rejeté sa candidature à un poste permanent par mesure de représailles pour avoir participé activement à la campagne de syndicalisation de l’établissement.

Dans le jugement du Tribunal administratif du travail, la candidate rapporte qu'une administratrice ne lui adresse plus la parole depuis qu'elle est syndiquée.

Elle soutient que le comité de sélection n'a pas tenu compte de sa scolarité et de son expérience.

Le juge Bernard Marceau lui donne raison. Il conclut que le processus de notation des candidates paraît tout à fait discriminatoire et arbitraire et qu'il n'est pas juste et équitable envers la plaignante .

Un avis partagé par la CSNConfédération des syndicats nationaux , qui représente maintenant les éducatrices du CPECentre de la petite enfance .

Le juge en est venu à la conclusion que le processus avait été biaisé spécifiquement pour écarter la travailleuse du poste en ne tenant pas compte ou pratiquement pas compte de son expérience et de sa formation. Robin Turcotte, conseiller syndical à la Fédération de la santé et des services sociaux de la CSN

Mélissa Lavoie-Marquis avait neuf ans d’expérience de plus que la candidate retenue et possédait un diplôme, ce qui n’était pas le cas de l’autre éducatrice.

Selon le jugement, le CPECentre de la petite enfance a attribué à Mme Lajoie-Marquis un seul point de plus pour son expérience que l'autre candidate et un seul point pour sa scolarité. L'éducatrice a indiqué à Radio-Canada qu'elle ne pouvait pas commenter l'affaire.

M. Turcotte précise qu’il s’agit de la première plainte pour mesure de représailles causées par l’exercice d’une activité syndicale dans un CPECentre de la petite enfance de la région accrédité par la CSNConfédération des syndicats nationaux . Il précise que ce genre de problème est plus commun dans les entreprises privées.

La CSNConfédération des syndicats nationaux représente actuellement 12 CPECentre de la petite enfance dans la région, incluant le CPECentre de la petite enfance L’Aurore Boréale.

Le CPE Centre de la petite enfance se dit de bonne foi

La direction du CPECentre de la petite enfance affirme pour sa part que son équipe a respecté la procédure et les grilles de notation préétablies par l'établissement.

Son directeur général, Simon Dufresne, parle d'un événement isolé et se dit très ouvert au concept d'un syndicat.

Ce que je peux dire c'est que le jugement, on le respecte, qu'on a été de bonne foi tout le long du processus et qu'on va appliquer l'ordonnance du juge. Simon Dufresne, directeur général du CPE L’Aurore Boréale

Les derniers développements dans cette affaire font toutefois en sorte que l'employeur n'aura pas à recommencer le processus de sélection.

Selon la CSNConfédération des syndicats nationaux , les deux autres candidates intéressées par le poste se sont désistées.

La direction du CPECentre de la petite enfance précise que le dossier est confidentiel, mais confirme que le poste a été attribué et que la personne concernée a été mise au courant de la décision lundi.