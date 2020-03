Projet de gymnase sur le terrain du Centre matapédien d'études collégiales à Amqui

Si le projet va de l'avant, la Ville d'Amqui deviendrait propriétaire du gymnase et le Cégep de Rimouski louerait les installations en fonction des besoins des étudiants du CMÉCCentre matapédien d'études collégiales .

Les installations sportives à même le Centre matapédien sont inexistantes. On doit aller les louer un peu plus loin autour, dans la communauté. Donc, ce n'est pas toujours commode. François Dornier, directeur général du Cégep de Rimouski

Les citoyens d'Amqui auraient accès au gymnase en dehors de ces heures de location.

Le type de gestion du nouveau gymnase n'a pas encore été défini par le Cégep et la Ville d'Amqui. Le maire, Pierre D'Amours, estime qu'un modèle coopératif pourrait être employé.

Selon le directeur général du Cégep de Rimouski, François Dornier, la construction de ce nouveau gymnase améliorera la qualité de vie des étudiants d'Amqui et leur permettra d'obtenir une expérience collégiale plus complète .

Un croquis de l'intérieur du gymnase, avec une idée de l'aménagement de la mezzanine pour les spectateurs. Photo : Ville d'Amqui

Évidemment, quand on parle de gymnase, on parle de hauteur [NDRL du plafond]. Ça peut ouvrir à un certain nombre de pratiques qui demandent des espaces un peu plus vastes et qui, actuellement, étaient limités. Les gymnases qu'on a, du côté de la polyvalente Armand-Saint-Onge, ici à Amqui, sont complets. Ils ont un pourcentage d'utilisation de 100 % , ajoute le maire D'Amours.

C'est un plateau de gymnase dans des dimensions standards, mais s'ajoutent à ça, des genres d'estrades ou un balcon, pour les spectateurs. Pierre D'Amours, maire d'Amqui

Demande d'aide financière

Le projet a été soumis à Québec le 21 février par la Ville d'Amqui pour tenter d'obtenir une aide monétaire dans le cadre du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.

Si la réponse à la demande d'aide financière était positive, M. D'Amours estime que le projet pourrait être financé jusqu'aux deux tiers par Québec.

Le gymnase serait construit dans le stationnement du Centre matapédien d'études collégiales, à Amqui. Il appartiendrait à la Ville, mais serait loué par le Cégep de Rimouski. Photo : Ville d'Amqui

L'emprunt du tiers restant serait assumé par la Ville d'Amqui, mais le maire explique qu'il y aura, en termes d'utilisation, une compensation. Ça devrait être un projet qui devrait être à coût nul pour les citoyens d'Amqui. Donc, on le réalise, mais on aura le soutien et des engagements du côté du Cégep de Rimouski au niveau du montage financier pour pouvoir réaliser ce projet-là.

Le maire Pierre D'Amours attend des nouvelles du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur d'ici le début de l'été.

Le Centre matapédien d'études collégiales aura 25 ans cette année.