La distillerie O’Dwyer de Gaspé souhaite réutiliser ses bouteilles

La distillerie O’Dwyer de Gaspé souhaite récupérer ses bouteilles dans le but de les réutiliser. Jeudi, l’entreprise a lancé un appel aux consommateurs de gin Radoune sur Facebook, leur demandant de rapporter leurs bouteilles.

En quelques jours, une centaine de personnes ont répondu à l’appel, ce qui est perçu comme un signal positif par le copropriétaire de la distillerie, Michael Briand.

Les gens sont vraiment willing de ramener leurs bouteilles chez nous , constate-t-il. C’est vraiment encourageant de voir ça et c’est juste le début. Ça prend une volonté des gens. Quand ça va être une routine pour eux, ça va être beaucoup plus facile de gérer les inventaires.

Les bouteilles seront ramassées jusqu’au moment où il y en aura un nombre suffisant pour justifier l’achat d’une machine pour les stériliser; ce qui implique des investissements en argent et le réaménagement de l’espace d’entreposage.

Évidemment, ajoute le distillateur, c’est une question de volume. Il n’y a pas autant de clients en Gaspésie qu’à Montréal, ce qui complique les choses.

Michael Briand met beaucoup d’espoir dans le plan de consignation mis de l’avant par Québec pour 2022. Les bouteilles seraient envoyées à un centre où elles seraient stérilisées et les distilleries pourraient les racheter à faible coût.

Il admet toutefois que le système serait plus compliqué à gérer pour les distilleries parce que leurs bouteilles sont toutes différentes. Il explique qu'il faut une quantité minimum (on parle de 200 000 pour la bière) de bouteilles pour qu’elles soient acheminées vers de tels centres. C’est entre autres ce qui a motivé O’Dwyer à prendre les devants.

Selon Michael Briand, les bouteilles de gin Radoune peuvent être réutilisées une trentaine de fois. Il se désole d’autant plus de voir qu’elles aboutissent actuellement au recyclage où elles sont concassées.

Une bouteille neuve coûte plus de 2 $ alors que le gin est vendu 11 $ à la Société des alcools , précise-t-il. La bouteille représente donc plus de 20 % de nos coûts de production. Si on pouvait récupérer seulement 30 % de nos bouteilles, ça ferait une différence.

Michael Briand croit que l’initiative de son entreprise est avant-gardiste par rapport à d'autres distilleries.