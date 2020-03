Un manque de logement criant à Fermont

45 ans après la fondation de leur ville, les Fermontois sont presque tous logés par leur employeur. En marchant dans les rues de la ville minière, on ne voit presque pas de maisons à vendre.

Le maire, Martin St-Laurent, reconnaît que les propriétés à vendre sont rares et chères.

Un marché immobilier au service des entreprises

Souvent, ce sont les entreprises qui ont réussi à signer des contrats avec les minières qui prennent [les maisons libres] pour essayer de loger leurs travailleurs, donc ça fait un marché qui est un petit peu déloyal. Ça fait en sorte que [les prix des] maisons sont très élevés , indique Martin St-Laurent.

Le maire de Fermont, Martin St-Laurent Photo : Radio-Canada / Ariane Perron-Langlois

Comme l’explique le maire, les résidences appartiennent presque toutes à des compagnies ou à des organismes publics qui s'en servent pour loger leur personnel.

C’est le cas pour le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord.

Il faut s'assurer de se garder des logements pour nos employés, les nouveaux recrutés, mais aussi ceux qui pourraient changer de statut matrimonial , explique Danie Chamberland coordonnatrice de territoire au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux .

La gestionnaire explique que son organisation ne dispose que de 40 unités de logement pour 80 employés.

Danie Chamberland, coordonnatrice de territoire au CISSS de la Côte-Nord à Fermont. Photo : Radio-Canada / Marlène Joseph-Blais

On fait vite le décompte qu'on a pas de place pour tout le monde. Par contre, il y a beaucoup d'employés ici qui sont déjà logés par d'autres employeurs. Soit que le conjoint travaille à la minière, à l'école, au poste de police. Donc, on réussit bon an mal an à avoir suffisamment de logements pour recruter de nouvelles personnes , indique-t-elle.

De dures séparations

La majorité des Fermontois travaillent pour ArcelorMittal. La minière leur fournit une maison ou un logement dans « le Mur », cette structure de plus d'un kilomètre de long qui traverse la ville et qui sert d'écran contre le vent. Beaucoup de travailleurs se sont installés avec leur conjointe qui s'est ensuite trouvée un emploi. Quand une séparation survient, une des deux personnes se retrouve souvent à la rue.

Au centre de santé, Danie Chamberland se souvient d'avoir perdu des employés pour cette raison.

On essaie autant que faire se peut de se garder certaines unités de logement pour ces cas-là, parce que dans le fond, on se dit que la personne travaille pour nous. On l'aime. Elle est formée. Elle fait sûrement bien l'affaire et si elle s'en va, on est obligés de retourner en recrutement , dit-elle.

À la Maison d'aide et d'hébergement de Fermont, les intervenantes peuvent loger une personne seule ou avec des enfants.

La Maison d'aide et d'hébergement de Fermont Photo : Radio-Canada / Marlène Joseph-Blais

Il s’agit toutefois d’une solution de dépannage, précise la directrice générale de l'organisme, Mélanie Beaulieu.

Il faut qu'il y ait quand même une raison pour laquelle tu viens être hébergé ici. Il faut que ce soit quand même assez temporaire , explique Mme Beaulieu. On ne pourrait pas dire : "on héberge quelqu'un pendant trois ou quatre mois, le temps qu'il se trouve un appartement" , poursuit-elle.

La Municipalité compte 24 logements sociaux, mais ils sont occupés et il y a une liste d'attente. À Fermont, se séparer veut souvent dire quitter la région, et la situation est d’autant plus difficile lorsque le couple à des enfants.

Généralement quand [des personnes] vivent une séparation ou quoi que ce soit, même des difficultés de logement, ils finissent par s'en aller. Et c'est dommage pour la communauté , observe Mélanie Beaulieu.

Une grande partie du marché immobilier est contrôlé par les grands employeurs de Fermont. Photo : Radio-Canada / Marlène Joseph-Blais

Il n'y a aucune construction en cours, mais le maire étudie certains projets, dont une coopérative d'habitation. Martin St-Laurent espère pouvoir offrir des logements supplémentaires au cours des prochaines années. Avec une population de moins de 2500 habitants, même en perdre quelques-uns fait mal à la communauté de Fermont.

Avec les informations de Marlène Joseph-Blais