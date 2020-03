Un documentaire sur Lara Fabian

Un peu plus d’un an après avoir lancé son album Papillon, l’auteure-compositrice-interprète Lara Fabian fait l’objet d’un documentaire qui sera diffusé à la fin du mois d’avril prochain.

Intitulé Lara, le film se glisse dans les coulisses de la vie de la chanteuse, qui a récemment parcouru la planète pour sa tournée 50 World Tour, pour fêter ses 50 ans.

Le documentaire permet de suivre Lara Fabian de New York à Moscou en passant par Bruxelles, où elle se livre sur son rôle de mère, d’amoureuse, et sur son passage dans la cinquantaine.

J’ai vu quelques images qui m’ont bouleversée au travers d’une vérité que jamais je ne m’étais permise, jusque-là, à la télévision , a-t-elle dit par voie de communiqué.

En plus de prendre du recul et de parler de sa carrière, qui dure depuis 30 ans, l’artiste se confie à l’animateur et producteur Jean-Philippe Dion, qui a produit et animé le documentaire Bye (Radio-Canada) et qui anime La vraie nature (TVA).

Le documentaire sera diffusé le 30 avril prochain sur la plateforme Club illico.