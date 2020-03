Les élections partielles prévues en juin

Le premier ministre Blaine Higgs a fixé la date du 15 juin pour tenir les élections partielles de deux sièges vacants au Nouveau-Brunswick, Sainte-Croix et Baie-de-Shediac-Dieppe.

Blaine Higgs a déclaré lundi par voie de communiqué qu'il a arrêté son choix sur la date du 15 juin afin d'éviter toute confusion possible avec les élections municipales, qui ont lieu le 11 mai.

Le gouvernement a aussi annoncé la tenue de consultations publiques en avril et en mai sur les soins de santé. Ces consultations doivent se conclure par la tenue d’un sommet sur la question à la fin du mois de juin.

Le poste est devenu vacant dans la circonscription de Sainte-Croix à la suite du décès de l'ancien député, Greg Thompson, en septembre 2019.

Quant au poste de la circonscription de Baie-de-Shediac-Dieppe, il s'est libéré à la suite de la démission de l'ancien premier ministre, Brian Gallant, en octobre 2019.

Présentement, les progressistes-conservateurs et les libéraux détiennent 20 sièges chacun à l'Assemblée législative; les verts et les alliancistes détiennent trois sièges chacun; un député siège comme indépendant; et deux sièges sont vacants.

Le gouvernement minoritaire de Blaine Higgs déposera mardi prochain son budget. La survie du gouvernement minoritaire ne pourrait tenir qu’aux votes d’un ou deux députés.