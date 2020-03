Windsor réunit des jeunes Ontariens pour un forum sur les changements climatiques

La rencontre a commencé dimanche et se poursuivra jusqu’à mercredi. Elle permet à ces jeunes de 13 à 17 ans de rencontrer des conseillers municipaux ou des acteurs engagés pour une action climatique à l’échelle locale.

Jaclyne Meloche, professeure en arts visuels à l’université d’Ottawa, participe à l’organisation de l’événement. Pour elle, il s’agit essentiellement de transmettre aux jeunes des outils : [Ils] veulent savoir qu’est-ce qu’ils peuvent faire (...), comment ils peuvent commencer un mouvement dans leur ville, à qui parler, vers qui diriger leurs questions pour commencer une discussion , explique-t-elle.

Les conférences abordent, notamment, la question du travail avec des conseils scolaires pour l’action climatique, du cyclisme comme alternative pour les déplacements en ville, ou encore de la résilience de Premières Nations face aux défis climatiques.

Lundi, une vingtaine de jeunes ont participé à une visite de la ville au cours de laquelle les guides ont mis l’accent sur l’histoire de Windsor, ses choix politiques et leur incidence sur la circulation des piétons au centre-ville.

Lyra Sheldon, une jeune Windsoroise de 17 ans, a tenu à participer à la rencontre pour, notamment, comprendre comment convaincre ses camarades qu’ils peuvent avoir un impact sur les changements climatiques.

Lyra Sheldon, 17 ans, participe au forum organisé à Windsor Photo : Radio-Canada / Thilelli Chouikrat

Elle est particulièrement interpellée par la question de l’exploitation des ressources naturelles. Je crois fortement que c’est un enjeu qui doit être reformulé, explique-t-elle. (...) On a utilisé ces systèmes d’exploitation et nos systèmes d’exploitation financière qui profitent des ressources pour aider les riches et les pays qui sont plus développés au détriment des pays qui souffrent plus des effets du réchauffement planétaire , ajoute-t-elle.

Elle pense que les adolescents qu’elle fréquente sont suffisamment sensibilisés sur les enjeux liés au changement climatique. En revanche, elle estime que trop peu d’entre eux pensent pouvoir questionner les acteurs politiques à ce sujet.

Oscar Cormier, lui, a tout juste 13 ans. Il se sent lui aussi concerné par la question de la protection environnementale. Lui veut assister aux ateliers pour savoir comment faire pour réparer le climat , explique-t-il. Il dit savoir qu’il lui faut agir, mais ignorer comment le faire.

Plus d'une dizaine d'ateliers sont prévus pour mardi et mercredi.