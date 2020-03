Deux cas de COVID-19 confirmés dans des écoles à Surrey

La commission scolaire de Surrey a informé que les deux personnes atteintes de COVID-19 ont circulé à l’École secondaire Sullivan Heights et à l’École élémentaire Serpentine Heights.

Dimanche, les autorités sanitaires de Fraser Health ont envoyé une lettre aux parents des élèves et aux membres des établissements scolaires informant de la situation.

Cette lettre explique que premier cas de COVID-19 est un membre de l’école secondaire Sullivan Heights. L’avis précise que cette personne était asymptomatique lors de son passage à l’école.

Il n'y a aucune preuve que le coronavirus soit transmit par des individus asymptomatiques et le risque est faible pour le personnel et les étudiants de Sullivan Heights , indique la lettre.

2e personne infectée

La seconde personne atteinte de COVID-19 avait loué un espace dans le bâtiment de l’École primaire Serpentine Heights.

La porte-parole de la commission scolaire de Surrey, Ritinder Matthew, affirme que l’établissement scolaire a été nettoyé en profondeur par mesure de précaution, mais a souligné que le risque de contagion était faible.

Ritinder Matthew est porte-parole de la commission scolaire de Surrey Photo : Radio-Canada / Tristan Le Rudilier

La lettre informe également que la commission scolaire de Surrey a augmenté les protocoles de nettoyage, mais aussi a renforcé ses conseils de santé lors des annonces quotidiennes diffusées le matin dans ses écoles.

Informé de la situation au cours du week-end, Dean McGee, membre de l’association des parents d’élèves de la commission scolaire, dit qu’une certaine inquiétude se fait ressentir.

Si un cas est confirmé au sein des membres de la communauté scolaire, les gens vont vouloir rester chez eux , dit-il

Les Autorités sanitaires de Fraser Health ont déclaré que tous les patients atteints de COVID-19 dans la région sont surveillés par Fraser Health et incité à s'auto-isoler

Les responsables de la santé de la Colombie-Britannique réitèrent que la meilleure façon de prévenir du virus est de se laver les mains soigneusement et fréquemment en utilisant de l'eau et du savon. Il est également conseillé aux personnes d'éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche.

Fermer les écoles?

En conférence de presse lundi matin, la Dre Bonnie Henry ne s'est pas montrée contre l'idée d'avancer ou d'étendre d'une semaine supplémentaire la période des vacances scolaires ou de procéder à la fermeture des établissements.