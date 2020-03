La Piaule doit refaire ses calculs pour financer le Château de Marie-Ève

Une seule entreprise a déposé une soumission dans le cadre de l'appel d'offres lancé en décembre dernier, pour ce projet évalué entre 9 millions $ et 10 millions $.

Le président de la Piaule, Stéphane Grenier, explique que l'offre proposée est plus élevée que prévu, sans toutefois avancer de chiffres pour l'instant.

On va prendre le temps d'étudier la demande et s'assurer qu'elle est conforme en tout point, précise-t-il. C'est certain qu'on aurait aimé que les coûts sortent plus bas que nos estimés. Nous avons un contracteur qui a fait un bon travail, mais on en a aussi perdu un en chemin en raison de la pénurie de logements à Val-d'Or pour héberger ses employés. Un autre a été victime de la pénurie de main-d'oeuvre et a choisi de concentrer son monde ailleurs. C'est quand même un projet d'envergure et plutôt complexe, en plein milieu urbain.

Stéphane Grenier est convaincu que l'organisme pourra se retrousser les manches et surmonter cette nouvelle embûche.

Je ne suis pas découragé, au contraire je suis plutôt confiant, lance-t-il. On va devoir analyser tous les paramètres pour connaître le manque à gagner. On va ensuite se tourner vers nos partenaires et nos bailleurs de fonds pour voir ce qu'ils peuvent faire. Je suis convaincu que le gouvernement suit notre projet à la loupe et qu'il sera derrière nous. De toute façon, il n'a y pas d'autres projets comme le nôtre dans la région.

Le président de la Piaule ajoute qu'il n'est pas question de revoir l'ampleur du projet, qui prévoit la construction de 41 logements sur quatre étages, dans l'édifice de l'ancien Château Inn.