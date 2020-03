Routes : plus de 887 M$ investis dans la grande région de Québec

Plus de 533 millions de dollars seront investis dans la région de la Capitale-Nationale et plus de 354 millions dans Chaudière-Appalaches au cours de la prochaine année, annonce le ministère des Transports.

Les sommes serviront à entretenir ou rénover les réseaux routiers, ferroviaires, maritimes aéroportuaires.

Dans la Capitale-Nationale, 240 millions de dollars, donc près de la moitié de la somme prévue pour la région, sont attribués en tenant compte des recommandations du Bureau du coroner, visant à sécuriser le réseau routier.

La réfection du pont de l’autoroute Laurentienne qui passe au-dessus de la rivière Saint-Charles figure parmi les projets majeurs.

L’asphaltage du boulevard Monseigneur-De-Laval (route 138) à l’ouest du rang de la Martine, à Baie-Saint-Paul figure également dans la liste des investissements.

La part du lion pour le pont

Parmi les chantiers prévus dans la région de Chaudière-Appalaches, la poursuite des travaux du pont Pierre-Laporte est la plus importante. L’asphaltage doit être refait et quelques éléments de charpente et de sécurité doivent être réparés et entretenus.

Autre fait saillant, près de 50 millions seront investis pour élargir la route 277 entre Saint-Anselme et Saint-Henri, suite à une recommandation du coroner. L’artère a été le théâtre de plusieurs accidents mortels à travers les années.

Plus de détails à venir