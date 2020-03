Je suis un peu déçue de la participation, mais comme j’ai dit à nos amis qui sont ici : "Ce n’est pas la quantité, mais la qualité [des gens présents]." Tout le monde va se dire : ‘‘Oh, on aurait dû être là’’, mais on leur avait dit. On va avoir du plaisir, nous allons danser , a mentionné Maria Lepage alors que l’événement battait son plein.

Le fonds Maillard sert principalement à entretenir les biens de l’ ACFGAssociation communautaire fransaskoise de Gravelbourg et à financer beaucoup d'activités et d'événements organisés au cours de l’année.

Avec l’argent amassé cette année, l’organisme espère financer des travaux dans la cuisine du Centre culturel Maillard. Dans le moment, il nous reste quelques rénovations, comme finir la cuisine, et on pourra dire qu’on aurait refait tous les coins du centre culturel qui en avaient besoin , a énuméré Maria Lepage.

Maria Lepage est la présidente de l'Association communautaire fransaskoise de Gravelbourg. Photo : Radio-Canada

Au cours des trois dernières années, l’organisme a changé les planchers du rez-de-chaussée, en plus de peinturer dans le centre culturel. Ç’a été un gros gros travail. Nous avons aussi eu un imprévu dans les planchers. En enlevant la première couche, nous avons trouvé des petites surprises.

Une fois les travaux complétés, ce centre vieux de 35 ans « sera bon pour un autre 35 ans! », de dire la présidente dans un élan de confiance.